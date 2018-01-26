23 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Davos Zirvesi’nin son gününde konuşma yapan George Soros ilginç açıklamalarda bulundu.

Macar asıllı bir iş adamı olan George Soros günümüzde dünyanın en zengin milyarderleri arasında yer alıyor. Davos Zirvesi ‘ne katılarak konuşma yapan ünlü milyarder özellikle iki şirketi hedef alarak bu şirketler için “günleri sayılı” ifadesini kullanan açıklamalar yaptı.

George Soros konuşması sırasında bir tek günleri sayılı olarak ifade ettiği şirketlere değil, Bitcoin ve ABD Başkanı Trump’a da değindi. Yapmış olduğu açıklamalar ile gündeme oturan Soros’a göre Facebook ve Google için eleştirilerde bulundu.

"Bu şirketlerin günleri sayılı, Davos bunu söylemek için iyi bir yer"

Davos Zirvesi’ne katılarak konuşma yapan George Soros, Facebook ve Google şirketleri için günleri sayılı ifadesini kullandı. İnternette yer alan reklamları kullanarak reklam gelirlerinin yarısını ortak bir şekilde kullanan bu iki şirket için Soros "Bu şirketlerin günleri sayılı. Davos bunu söylemek için iyi bir yer" ifadesini kullanarak, yeni pazarlara giriş yapmaları için tavsiyelerde bulundu. Özellikle Çin gibi büyük pazarlarda yer almaları gerektiğini savunan ve bu pazarlar için iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini belirten George Soros, bu tip iş birlikleri için otoriter devletler ile anlaşma yapmaları gerektiğini ifade etti.

Konuşması sırasında hem Bitcoin’e hem de ABD Başkanı Donald Trump’a da değinen ünlü Macar asıllı milyarder, Bitcoin için “Bilindik bir balon” ifadesini kullanırken Donald Trump için ABD’yi uzun bir müddet yönetemeyeceğini dile getiren konuşmalarda bulundu. Donald Trump’ın başkanlığı için kısa sürede sona erecek bir dönem ifadesini kullanan Soros, bu açıklamalardan sonra konuşmasını bitirdi.