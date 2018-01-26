Gelişen teknoloji ile birlikte oluşturulan robotlar ve ileri teknoloji makineler hem yeni iş alanlarının açılmasına sebep olurken hem de birçok insanın işsiz kalmasına sebep oluyor. Bu hafta “al ve çık” teknolojisine sahip ilk mağazasını açan Amazon şirketi, 800 milyon kişinin işsiz kalmasına sebep olabilir.

Seattle’da açılan mağazada kullanılan teknoloji ile birlikte perakende terminolojisine giren Amazon şirketi, bu teknolojiye sahip ilk mağazasını açmış oldu. Açılan bu mağaza ile birlikte kasiyer görevlisi ve satış temsilcilerinin işlerine son verileceği dedikoduları kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Eğer Amazon bu teknolojiye sahip mağazalarını açmaya devam eder ve var olan mağazalarını bu teknolojiye sahip mağazalara dönüştürürse 800 milyon kişi işsiz kalabilir.

Yakın Gelecekte Neler Olacak?

800 milyon kişinin işsiz kalabileceği korkusu insanları sarmışken, yakın gelecekte birçok mağazanın bu teknolojiye sahip mağazalar açması bir diğer endişe konusu oldu. Seattle’da açmış olduğu bu mağaza ile ilk örneği oluşturan Amazon şirketinin ardından, diğer şirketlerin de bu teknolojiyi kullanabilecek olması dünya üzerinde 2,5 milyardan fazla insanın işsiz kalmasına sebep olabilir.

Yapılan bu sisteme göre mağazanın tavanında yer alan kamera sistemi ile her bir müşteri ayrı ayrı izlenerek müşterilerin hareketleri ve davranışları da izlenebiliyor. Hangi ürünleri seçip, hangi ürünlerde kararsız kaldığını daha hızlı tespit eden bu sistem, müşteri alışverişini yaptıktan sonra kasa ödemesi yapmasına gerek duymuyor. Mağaza çıkışında müşterinin üründe yer alan etiketi veya barkodu göstermesi ile birlikte, ödeyeceği ücret müşterinin banka kartına yansıtılıyor ve ödeme bu şekilde gerçekleştiriliyor.