30 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak Enflasyon Raporu’na 4 gün kaldı. 2018 yılının ilk Enflasyon Raporu olacak. Ankara’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan rapor merak uyandırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda Enflasyon Raporu’nun 30 Ocak 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek olan bir toplantı ile açıklanacağı duyuruldu. Rapor açıklanmadan önce bilgilendirme toplantısı yapılacağını da ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıklayacağı raporun ismi de “Enflasyon Raporu 2018-I" olarak yer alıyor.

Rapor açıklanmadan önce yapılacak olan toplantının 30 Ocak Salı günü saat 10:30’da yapılacağı da duyuru içerisinde belirtilmiş. Toplantının yeri olarak da Ankara’da yer alan Sheraton Ankara Hotel & Convention Center seçilmiş.

Enflasyon Raporunda Neler Olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da gerçekleşecek olan toplantıda sunum yapacağını açıkladı. Enflasyon Raporu’ndan önce yapılacak bu sunumda neler yer aldığı henüz tam olarak bilinmiyor.

TCMB tarafından açıklanacak olan raporun içeriği ise Ocak ayında gerçekleşen enflasyon oranları, istihdam oranları ve enflasyonda gerçekleşen artış ve azalışlardan oluşacak. TCMB tarafından yapılan duyurunun içeriğinde Enflasyon Raporu 2018-I Bilgilendirme Toplantısı yapıldıktan sonra, yapılan tüm sunumların, rapor içeriğinin bankanın internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bilgisi de verildi.

Enflasyon Raporu’nun ikincisi 30 Nisan 2018, üçüncüsü 31 Temmuz 2018 ve dördüncüsü 31 Ekım 2018 tarihinde yayımlanacak. Geçtiğimiz yıl son rapor 1 Kasım 2017 tarihinde yayınlanmıştı. Yayınlanan son Enflasyon Raporu’nun konu başlıkları arasında; uluslararası ekonomik gelişmeler, enflasyon gelişmeleri, arz ve talep gelişmeleri, finansal koşullar ve para politikası ile kamu maliyesi yer alıyordu.