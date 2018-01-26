Airbus’ın Yatırımları Devam Edecek
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Airbus’ın Yatırımları Devam Edecek


Airbus’ın Yatırımları Devam Edecek
Airbus’ın Yatırımları Devam Edecek Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-26 Saat: 20:27:55
Anasayfa Yatırım Airbus’ın Yatırımları Devam Edecek

Airbus Havayolu Şirketi, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye ile ilişkilerinizi pozitif bir şekilde devam ettiren ve günden güne sağlamlaştıran Airbus Havayolu Şirketi, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril tarafından yapılan Türkiye’ye ilişkin yatırımlar açıklamasında, Türkiye’nin “dürüst” bir ülke olduğunu ifade eden Baril, Türkiye’nin yatırım yapılmak için oldukça uygun bir yer olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dünya çapında en etkin, verimli ve performans açısından güçlü bir yer olduğunu ifade eden Baril, ikili ilişkilerinde ortak yönlere sahip olduklarını da ifade eden açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Türkiye’nin jeopolitik konumuna da değinen Baril, Türkiye ile 30 yıldır çalıştıklarını ve şirketlerinin Türkiye sınırları içerisinde 20 yıldır faaliyet gösterdiğini de ifade etti.

Yatırım Yaptık, Yapıyoruz, Yapmaya Devam Edeceğiz

Baril'in yapmış olduğu açıklamalarda, Türkiye’ye defalarca yatırım yaptıklarını, günümüzde yapmaya devam ettiklerini ve ileriki yıllarda da bu yatırımlara devam edileceğini dile getiren ifadeler yer aldı.

Global açıdan bakıldığında uluslararasında güçlü bir firma olduklarını savunan Baril, tedarik zinciri bakımından en güçlü şirketler arasında yer aldıklarını söyledi. Türkiye’nin yatırım için oldukça stratejik bir yer olduğunu söyleyen Baril’e göre Türkiye’nin jeopolitik konumundan ötürü kazanmış olduğu bir yatırım avantajı bulunuyor.

Yapmış olduğu konuşmalar içerisinde Airbus Havayolu Şirketi’nin hava araçları, uzay araçları ve havacılık sektöründe yer alan diğer konularda da oldukça başarılı bir firma olduğunu savunan Baril, 2017 yılında 700’den fazla uçak ürettiklerini vurgulayarak gerek küresel gerek global anlamda iyi bir şirket olduklarını ifade etti.

2018 yılında yeni nesil uçan hava araçlarına yönelik yatırım ve geliştirmeler yapacağını da dile getiren Baril, 2018 yılı stratejilerinin oldukça güçlü olduğunu ifade eden açıklamasını yaptıktan sonra konuşmasını bitirdi.

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