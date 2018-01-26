Avrupa piyasalarındaki hisse senetleri, Asya'daki dalgalı seyrin ardından değer artışı yaşadı. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güçlü bir dolar beklentisinde olduğu yönünde açıklamalar yaptıktan sonra değer kaybı yaşadı. ABD Hazine tahvilleri kademeli olarak düşerken, altın yükseldi.

Stoxx Europe 600 Endeksi, lüks mamül üreticisi LVMH'nin çeyrek dönem satış verilerinin beklentilerden daha yüksek çıkmasıyla değer artışı yaşadı. ABD endeks vadeli kontratları, kademeli olarak yükseldi. Asya seansında, Japonya hisse senetleri değer kaybederken, Güney Kore ve Hong Kong hisse senetleri yükseldi. Sterlin, İngiltere ekonomisinin beklentilerin üstünde büyümesiyle yükseldi. Buna ek olarak, Batı Teksas petrolü (WTI) üç senenin en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Bitcoin 11,000 doların altına geriledi. Trump'un Açıklamalarıyla Dolar Daha Da Düştü

Trump, bugün güçlü bir seyir izleyen dolara ilişkin desteğini yeniden dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'un CNBCE'ye yaptığı açıklamalar, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in daha önce dile getirdiği güçsüz doların ABD ekonomisi için faydalı olduğuna ilişkin yorumlarından dolayı zaten tehlikeli seviyede olan dolar, piyasaları daha da zora soktu. Bu oynaklık, tüm varlık sınıflarında değerlemeleri yükselten risk iştahı destekli rallinin yeniden değerlendirilmesine sebep olabilir. Yatırımcılar, yönetiminin korumacı dış ticaret söylemini güçlendirmelerinden sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapanış konuşmasını yapacağı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nu takip ediyor.