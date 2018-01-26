Dünya Ticaret Örgütü İle Sürdürülebilir Büyüme Sağlanacak
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Dünya Ticaret Örgütü İle Sürdürülebilir Büyüme Sağlanacak


Dünya Ticaret Örgütü İle Sürdürülebilir Büyüme Sağlanacak
Dünya Ticaret Örgütü İle Sürdürülebilir Büyüme Sağlanacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 22:40:47
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DTÖ'nün kuruluş tarihinden günümüze küresel ortaklarının ve ticaret ortaklarının önemli boyutta değiştiğini dile getiren Ekonomi bakanı Zeybekci, bu sebeple DTÖ’nün ve gündem konusunun yeni gelişmeler doğrultusunda şekillenmesinin önemine değindi.

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen "48. Dünya Ekonomik Forumu" (WEF) kapsamında gerçekleştirilen DTÖ Gayriresmi Bakanlar toplantısında Türkiye'yi temsil etti. Geçmiş dönemlerde önemli konular hakkında somut sonuçlar elde etmek için çok fazla çalıştıklarını anımsatan Zeybekci, bu çalışmalara rağmen yeterince başarılı olamadıklarını, bazı konularda somut sonuçlar elde edebileceklerini belirtti. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) himayesinde müzakerelerin devam etmesi gerektiğine işaret eden Zeybekci, müzakerelerin bir alışveriş süreci olduğunu anlattı. Taviz verilmeden konudan bağımsız olarak bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Zeybekci, fazla talepkar olmanın ve fazla kırmızı çizgilere sahip olmanın ilerlemenin önünde bir engel olduğunu vurguladı. DTÖ'nün yaşadığı problemlerin karşılıklı iletişimle çözüme kavuşturulması amacıyla kurulduğuna işaret eden Zeybekci, örgütün dünya ticaretinin merkezini düzenleyici bir sistem olarak görev yaptığını fakat DTÖ'nün yalnızca çok taraflı müzakerelerle sınırlı olmadığını dile getirdi. 

Örgütün Güçsüz Olması Tüm Üyeleri Etkiler

Sistemin güçsüzleşmesinin bütün üyeleri olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağını belirten Zeybekci, DTÖ'nün kuruluş tarihinden bu yana küresel ortakların ve ticaret ortaklarının ciddi şekilde değiştiğini aktardı. Zeybekci, bu sebeple DTÖ’nün ve gündem konularının yeni gelişmeler ve uluslararası çevrenin değişen yüzü doğrultusunda şekillenmesinin gerekliliğine değindi. 

Buna ek olarak gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin özel durumları konusunda hassas olunmasının ve onlara hareket sahası bırakma konusunda açık olunmasının gerekliliğini belirten Zeybekci, devam eden müzakerelere bakmadan mevcut panel ve temyiz organı sistemini engellememek gerektiğini belirtti. Zeybekci, DTÖ’nün küresel ticarette sürdürülebilir büyümeyi sağlayan kurallara uygun olan çok taraflı bir ticaret sistemi için tek adres olduğunu dile getirdi. 

Dünya Ticaret Örgütü Nihat Zeybekci Davos Dünya Ekonomik Forum DTÖ WEF
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