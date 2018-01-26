Euro Bölgesi'nde 2018 senesi enflasyon beklentisinin, geçen senenin 4. çeyrek dönemi tahminlerinin yüzde 1.4’ten yüzde 1.5'e revize edildiği ve 2019 senesi içinse yüzde 1.6’dan yüzde 1.7’e revize edildiği belirtildi. Açıklamalarda, enflasyon beklentisinin 2020 senesinde yüzde 1.8 seviyesinde belirlendiği, 2022 senesini kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 1.9 olarak sabit tutulduğu ifade edildi. Raporda, reel GSYH artışı beklentisinde bu sene ve 2019 senesi için yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. Raporda, "Para Birliği"ne dair 2018 senesi GSYH artış beklentisinin yüzde 1.9’dan yüzde 2.3’e ve 2019 senesi için yüzde 1.7’den yüzde 1.9’a revize edildiği, 2020 beklentisinin yüzde 1.7 ve 2022 beklentisinin de yüzde 1.6’da bırakıldığı ifade edildiği.

Euro Bölgesi işsizlik oranı tahminleri de güncellendi. Raporda, bu sene için daha önce bildirilen yüzde 8.6 seviyesindeki işsizlik oranının yüzde 8.4’e, gelecek sene için yüzde 8.2’den yüzde 7.9’a ve 2022 için yüzde 7.9’dan yüzde 7.5’e çekildiği aktarıldı. İşsizlik beklentilerinin 2020 senesi için ise yüzde 7.6 oranında sabit bırakıldığı ifade edildi. Anketin 5-11 Ocak tarihleri arasında yapıldığı ve sonuçlarının AMB karar organları ya da AMB personelinin görüşlerini temsil etmediğine dikkat çekildi.