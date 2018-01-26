ECB Euro Bölgesi Enflasyon Oranlarını Revize Etti
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ECB Euro Bölgesi Enflasyon Oranlarını Revize Etti


ECB Euro Bölgesi Enflasyon Oranlarını Revize Etti
ECB Euro Bölgesi Enflasyon Oranlarını Revize Etti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 23:00:15
Anasayfa Bankalar ECB Euro Bölgesi Enflasyon Oranlarını Revize Etti

ECB'nin derlediği "Profesyonel Tahminciler Anketi" raporu kapsamında, Euro Bölgesi’nin enflasyon ve büyüme tahminleri arttırılırken, işsizlik beklentileri düşürüldü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin yayımladığı "Profesyonel Tahminciler Anketi" raporu kapsamında, Euro Bölgesi’nin enflasyon ve büyüme tahminleri arttırılırken, işsizlik beklentileri düşürüldü. ECB, 2018 senesi birinci çeyrek dönem "Profesyonel Tahminciler Anketi"nin sonuçlarını açıkladı. Açıklamalarda, Euro Bölgesi’nin enflasyon, büyüme ve işsizlik beklentilerinin güncellendiği bildirildi. 

Euro Bölgesi'nde 2018 senesi enflasyon beklentisinin, geçen senenin 4. çeyrek dönemi tahminlerinin yüzde 1.4’ten yüzde 1.5'e revize edildiği ve 2019 senesi içinse yüzde 1.6’dan yüzde 1.7’e revize edildiği belirtildi. Açıklamalarda, enflasyon beklentisinin 2020 senesinde yüzde 1.8 seviyesinde belirlendiği, 2022 senesini kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 1.9 olarak sabit tutulduğu ifade edildi. Raporda, reel GSYH artışı beklentisinde bu sene ve 2019 senesi için yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. Raporda, "Para Birliği"ne dair 2018 senesi GSYH artış beklentisinin yüzde 1.9’dan yüzde 2.3’e ve 2019 senesi için yüzde 1.7’den yüzde 1.9’a revize edildiği, 2020 beklentisinin yüzde 1.7 ve 2022 beklentisinin de yüzde 1.6’da bırakıldığı ifade edildiği. 

GSYH Yukarı Yönlü Olarak Revize Edildi

Euro Bölgesi işsizlik oranı tahminleri de güncellendi. Raporda, bu sene için daha önce bildirilen yüzde 8.6 seviyesindeki işsizlik oranının yüzde 8.4’e, gelecek sene için yüzde 8.2’den yüzde 7.9’a ve 2022 için yüzde 7.9’dan yüzde 7.5’e çekildiği aktarıldı. İşsizlik beklentilerinin 2020 senesi için ise yüzde 7.6 oranında sabit bırakıldığı ifade edildi. Anketin 5-11 Ocak tarihleri arasında yapıldığı ve sonuçlarının AMB karar organları ya da AMB personelinin görüşlerini temsil etmediğine dikkat çekildi. 

Euro Bölgesi ECB Avrupa Merkez Bankası Profesyonel Tahminciler Anketi Para Birliği İşsizlik Enflasyon
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