Merkez Bankası (MB)'nin resmi rezerv varlıkları, Aralık ayında Kasım ayına kıyasla yüzde 6.4 oranında gerileyerek 107.6 milyar dolara düştü. Merkez Bankası, Aralık 2017 dönemine yönelik "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında, MB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6.4 oranında düşerek 107.6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler dahil olmak üzere, döviz varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 9.1 oranında düşerek 82.6 milyar dolar olarak belirlenirken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3.8 oranında artarak 23.5 milyar dolara ulaştı.

Vadesinin dolmasına 1 sene ya da daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (Döviz Kredileri, Menkul Kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya kıyasla yüzde 5.8 oranında azalarak 11.7 milyar dolar seviyesinde belirlendi. Bu tutarın 7.6 milyar dolarlık bölümü anapara, 4.1 milyar dolarlık bölümü ise faizlerden oluşuyordu. Yükümlülükler 61 Milyar Dolara Geriledi