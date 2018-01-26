Merkez Bankası'nın Rezervleri Yüzde 6 Geriledi
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Merkez Bankası'nın Rezervleri Yüzde 6 Geriledi


Merkez Bankası'nın Rezervleri Yüzde 6 Geriledi
Merkez Bankası'nın Rezervleri Yüzde 6 Geriledi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 23:17:04
Anasayfa Bankalar Merkez Bankası'nın Rezervleri Yüzde 6 Geriledi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin resmi rezerv varlıkları, 2017 Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 6.4 oranında gerileyerek 107.6 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası (MB)'nin resmi rezerv varlıkları, Aralık ayında Kasım ayına kıyasla yüzde 6.4 oranında gerileyerek 107.6 milyar dolara düştü. Merkez Bankası, Aralık 2017 dönemine yönelik "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında, MB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6.4 oranında düşerek 107.6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler dahil olmak üzere, döviz varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 9.1 oranında düşerek 82.6 milyar dolar olarak belirlenirken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3.8 oranında artarak 23.5 milyar dolara ulaştı. 

Vadesinin dolmasına 1 sene ya da daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (Döviz Kredileri, Menkul Kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya kıyasla yüzde 5.8 oranında azalarak 11.7 milyar dolar seviyesinde belirlendi. Bu tutarın 7.6 milyar dolarlık bölümü anapara, 4.1 milyar dolarlık bölümü ise faizlerden oluşuyordu. 

Yükümlülükler 61 Milyar Dolara Geriledi

Bu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar dolarlık bölümü bir ay, 2.7 milyar dolarlık bölümü 2-3 ay ve 8 milyar dolarlık bölümü 4-12 ay içerisinde ödenecek. Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 sene içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık Sektörünün Döviz Ve Altın Cinsinden Zorunlu Karşılıkları Ve Akreditifler) oluşuyordu. Yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.2 oranında azalarak 61.6 milyar dolara geriledi. 

TCMB Rezerv Varlıkları Uluslararası Rezervler Ve Döviz Likiditesi Yükümlülükler Menkul Kıymetler Döviz Kredileri
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