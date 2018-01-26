Mahsul zamanında kilosu 55-58 lira olan iç fıstığın, şu anda 122 liraya kadar çıktığına işaret eden Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, piyasaya müdahale edilmemesi halinde fıstık stokçuları yüzünden vatandaşın bu ürünü bulmakta ve satın almakta sıkıntılar yaşayacağını dile getirdi. 2017 senesinde fıstıkta beklenilen rekolteye ulaşılamadığını buna rağmen kıtlık olmadığını ifade eden Yıldırım, fıstık tüccarlarının üreticinin elindeki ürünü aldıktan sonra fiyatları aşama aşama yükselttiğini belirtti.

Baklava yaparken kullanılan iç fıstığın kilosunun 2016 senesi hasat zamanından sonra 55-60 liradan 115 liraya yükseltildiğini anımsatan Yıldırım, fıstığın 2 senede bir ürün vermesi sebebiyle piyasada geçen sene de istenilen miktarda ürün olmadığını ifade etti. Yıldırım, tüm fıstıkların stokçular ve kara borsacıların elinde olduğunu vurgulayarak, üreticinin elindeki fıstık bittikten sonra bu insanların fiyatları yükselttiğini belirtti. İnsanlar Fıstık Bulmakta Ve Satın Almakta Zorlanacak