Fıstık Kara Borsaya Düştü! Fiyatı 2 Katına Çıktı
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Fıstık Kara Borsaya Düştü! Fiyatı 2 Katına Çıktı


Fıstık Kara Borsaya Düştü! Fiyatı 2 Katına Çıktı
Fıstık Kara Borsaya Düştü! Fiyatı 2 Katına Çıktı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 23:37:03
Anasayfa Eko Gündem Fıstık Kara Borsaya Düştü! Fiyatı 2 Katına Çıktı

Stokçuların ellerindeki mahsulü piyasaya sürmediğini bu nedenle iç fıstığın kilosunun 122 liraya çıktığına dikkat çeken BAKTAD Başkanı Yıldırım, mahsul zamanında kilosu 55-58 lira olan iç fıstığın, şu anda 122 liraya kadar çıktığını belirtti.

Mahsul zamanında kilosu 55-58 lira olan iç fıstığın, şu anda 122 liraya kadar çıktığına işaret eden Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, piyasaya müdahale edilmemesi halinde fıstık stokçuları yüzünden vatandaşın bu ürünü bulmakta ve satın almakta sıkıntılar yaşayacağını dile getirdi. 2017 senesinde fıstıkta beklenilen rekolteye ulaşılamadığını buna rağmen kıtlık olmadığını ifade eden Yıldırım, fıstık tüccarlarının üreticinin elindeki ürünü aldıktan sonra fiyatları aşama aşama yükselttiğini belirtti. 

Baklava yaparken kullanılan iç fıstığın kilosunun 2016 senesi hasat zamanından sonra 55-60 liradan 115 liraya yükseltildiğini anımsatan Yıldırım, fıstığın 2 senede bir ürün vermesi sebebiyle piyasada geçen sene de istenilen miktarda ürün olmadığını ifade etti. Yıldırım, tüm fıstıkların stokçular ve kara borsacıların elinde olduğunu vurgulayarak, üreticinin elindeki fıstık bittikten sonra bu insanların fiyatları yükselttiğini belirtti. 

İnsanlar Fıstık Bulmakta Ve Satın Almakta Zorlanacak

İç fıstığın kilosunun 122 liraya çıkmasına neden olacak hiçbir durum olmadığına işaret eden BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, şu anda stokçuların elinde 2016 senesinde yapılan hasattan kalan fıstıkların bulunduğunu bildirdi. İç fıstığın kilosunun 150 liraya çıkacağı yönünde düşüncelerle hala ürününü satmayan karaborsacıların olduğunu aktaran Yıldırım, piyasaya müdahale edilmemesi halinde fıstık stokçuları yüzünden vatandaşın ürün bulamayacağını belirtti. Fıstık fiyatlarındaki artış nedeniyle baklava fiyatlarının da yükseldiğini anlatan Yıldırım, gelecek sene fıstığın bol olacağını öngördüklerini ve Ağustos ayı itibarıyla fıstık fiyatlarının yarı yarıya düşeceğini planladıklarını ifade etti. 

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