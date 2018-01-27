3 günlük bir program olan Davos Zirvesi sona erdi. Zirvede çok sayıda gündem maddesi ele alındı ve birçok alanda anlaşmalar sağlandı. Özellikle Bitcoin konusunda bir düzenleme yapılması gerekliliği toplantının en çok dile getirilen konularından biri oldu.

Haftanın son işlem gününde piyasaların genel olarak yukarı yönlü hareket ettiği söylenebilir. Borsa İstanbul artış çizgisini devam ettirirken Euro hem Türk Lirası hem de Dolara karşı değer kazanmaya devam ediyor.

Ekonomi uzmanları özellikle jeopolitik risklerin kur üzerinde etkili olabileceğini belirtirken ABD ile ilişkilerin de belirleyici olduğu yadsınamaz bir gerçeklik.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7510’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7514 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6530 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6636 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve dolar kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,2427 tarihi seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

118 bin 604 puandan kapanan BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1,77 yükseliş ile 120 bin 701 puandan kapattı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 3,39 düşerek 10 bin 874 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,00 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,00 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.