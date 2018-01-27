Bitcoin’in dolar karşısında değer kaybettiği bir gün yaşadık. İşlem hacmi bakımından en önemli coinler arasında yer alan Ethereum ve Ripple da aynı şekilde bu düşüş furyasından etkilenerek değer kaybetti. Bu düşüşün nedenleri arasında ise Japonya’nın en önemli sanal para borsalarından biri olan Coincheck’in herhangi bir açıklama getirmeden müşterilerinin varlıklarını çekmesi ve Bitcoin ticaretini durdurması etken oldu.

Tokyo merkezli şirketin Japon finansal kurumlarından lisansa sahip olmamasına rağmen ülkenin en popüler kripto para borsası olduğu belirtiliyor. Japonya’nın Bitcoin borsaları konusunda kural koymaya başlayacak olması Coincheck tarafından yapılan bu hamlenin altındaki neden olabilir. Henüz firmadan konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Çin Bu Alanda En Net Adımları Atan Ülke Oldu

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti kripto para ticaretinin isimsiz bir şekilde yapılmasını yasaklamış ve bu kurallara uymayan borsalara baskın düzenleyerek kapatılmasını sağlamıştı. Çin’in Bitcoin madenciliği yapan izinsiz işletmeler ile ilgili de önemli çalışmaları oldu. Ardından Güney Kore de benzer kararlar alarak uygulamaya başlamış ve bu durum 20 bin dolara yaklaşan Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde 10 bin doların altına kadar gerilemesine neden olmuştu.

Türkiye’de Henüz Bir Yaptırım Yok

Türkiye’de Bitcoin alanında faaliyet gösteren 5-6 adet firma bulunuyor. Bu firmaların tamamı kullanıcılarının kimlik bilgileri ile kayıt olmalarını istiyor ve kayıt işlemlerinde mutlaka kimlik belgesinin arz edilmesi gerekiyor. Bu nedenle ülkemizde Bitcoin alım satımı yapanların tamamına yakınının kayıtları devlet elinde bulunuyor.