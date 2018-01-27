Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılan yazılı açıklamada sendikanın çalışma barışının korunması ve karşılıklı uzlaşmanın sağlanabilmesi için işveren tarafı olarak adım atılmasının planlandığı dile getirildi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına üye olan 180 işletmenin toplamda 130 bin çalışanı ile önemli bir konuma sahip olduğunun belirtildiği açıklamada ülke ekonomisinin üçte birini temsil eden metal sektörünün birçok anlamda önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır, denildi.

Sanayicinin de oldukça zor zamanlardan geçtiğinin belirtildiği açıklamada müzakere masasında atılan her adımın aynı zamanda ülke ekonomisini de etkileyeceği, ihracat konusunda bir lokomotif durumundaki metal sektörünün zora sokulmamasının önemli olduğunun altı çizildi.

Bakanlar Kurulu Kararı Bizi Etkilemeyecek

Bir müddettir hem sektörde hem de ülke gündeminde sık sık dile gelmekte olan grev kararının Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün boyunca ertelenmiş olmasının Sanayiciler açısından konuya yaklaşımı değiştirmeyeceğinin belirtildiği açıklamada MESS olarak diyalog kanallarının sürekli açık tutulacağı ve her daim iletişim içerisinde kalınmak için çaba göstereceği dile getirildi.

Metal sektöründe hizmet vermekte olan firmalar ile bu firmalarda çalışmakta olan işçiler arasında yapılan ücret görüşmelerinde orta noktanın bulunamaması iki taraf açısından da önemli sorunların yaşanmasına neden oldu. İşçi sendikaları grev konusunda kesin bir tarih belirtmiş ve tüm metal işçilerinin bu tarihe uyacağını ifade etmişti. Ancak hükümet mevcut şartlarda ülkenin huzuru için grevin ertelenmesine karar verdi.

İşveren sendikasının yeni teklifine işçi sendikalarının nasıl cevap vereceği ise şimdilik bilinmiyor.