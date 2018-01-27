Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda tüm kredi çeşidi ile kredi tutarı herkese verilmez.

Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? sorusundan önce kredi notu tanımının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Kredi notu 1 ile 699 arasında bulunan kişiler her zaman en riskli kişi olarak tanımlanır ve bankalar genelde bu kişilere kredi vermek istemezler. 700 ile 1099 arasında kredi notu olanlar orta riskli, 1100 ile 1499 arasında olanlar az riskli, 1500 ile 1699 arasında olanlar iyi, 1700 ve üzerinde kredi notu olanlar ise çok iyi müşteri portföyü olarak tanımlanır. Orta riskli ve az riskli kişilerin de genel olarak kredi almaları bir hayli zordur.

Kredi Notunun Düşmemesi için Bunlara Dikkat!

Kredi notunun düşmemesi için önceki dönemlerde alınan kredi ya da kredi kartı ödemelerinin, eksiksiz, tam, zamanında yapılmış olması çok önemlidir. Kredi ya da kredi kartı taksitlerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi durumunda kredi notu düşmez.

Bir diğer önemli husus ise mevcut durumda bankalarda borç olmasıdır. Borçlu olan bireylerde bankalar tarafından olumlu bir portföy değildir. Kredi/ kredi kartı başvuru yapılması, onaylanması ve sonrasında tekrar tekrar başvuru yapılması da kredi notunu olumsuz etkiler.

Tüm bunların yanı sıra kredi notunun sıfır (0) olması durumu da mevcuttur. Sıfır kredi notu, öncesinde hiç bankaların hizmetlerinden yararlanılmamış anlamına gelir. Yani bankalar kişileri tanımaz, ödemelerini nasıl yapacağı hakkında değerlendirmede bulunmaz. Bunun için de mevduat hesabının olması 0 kredi notu olan kişilerin bankanın gözünde değerli kılar.

Düşük kredi notu ile kredi çekilemez demek her zaman doğru olmaz. Kişiler teminat göstererek, kefil göstererek ya da aylık net gelirlerine en uygun kredi talebinde bulunarak finansman temin edebilirler.

Teminat göstererek kredi çekmek isteyenlerin kredi notlarının düşük olması başvuru sonucunu çoğu zaman etkilemez. Teminat gösterilmesi, kredi geri ödemelerinin yapılmaması durumunda bankanın almış olduğu güvence anlamına gelir. Yani banka kişilerin gayrimenkullerinin üzerine ipotek koyar ve kredi ödenmemesi durumunda da kredi borcu karşılığında gayrimenkullerini alır. Ancak söz konusu gayrimenkullerin krediye, istenilen kredi tutarına uygun olması gerekmektedir. Uygun olup olmamasının kontrolü ise bankaların anlaşmalı olduğu gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından yapılır.

Gayrimenkullerin tapularında mesken olduğunun belirtilmesi, kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin alınmış olması, söz konusu yapının yüzde 80'lik kısmının tamamlanmış olması, kredi başvurusu yapacak kişilerin eşlerinden ve tüm hak sahiplerinden iznin alınmış olması vb. gibi uygunluklar aranır.

Kefil Göstererek Kredi Alabilirsiniz!

Düşük kredi notu ile kredi alma yöntemlerinden biri de kefil gösterilmesidir.

Ancak, kefil olacak kişilerin kredi notlarının alınacak olan finansman için yeterli düzeyde olması, SGK kayıtlarının bulunması, talep edilen kredi miktarına göre gelirlerinin olması istenmektedir. Bunlar aranan genel şartlar olup, bankalar kendi özelinde kefillerin memur olma zorunluluğu gibi farklı kriterler de sunabilmektedirler.

Gelir Gider Dengesine Dikkat!

Düşük Kredi Notu ile kredi çekmek isteyenlerin başvurularının onaylanması için bir diğer önemli husus ise gelir durumlarıdır. Aylık gelirleri yüksek olan bireylerin küçük tutarda kredi başvuru yapmaları, gelir ve gider dengesinin gelirden yana olması durumunda bankalar başvuruları olumlu olarak sonuçlandırmaktadırlar. Bunun için ise bireylerin tüm gelirlerini bankaya beyan etmeleri gerekmektedir.