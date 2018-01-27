Hakkari’de İşyeri Kiraları 10 Bin Liraya Çıktı
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Hakkari’de İşyeri Kiraları 10 Bin Liraya Çıktı


Hakkari’de İşyeri Kiraları 10 Bin Liraya Çıktı
Hakkari’de İşyeri Kiraları 10 Bin Liraya Çıktı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-27 Saat: 09:27:59
Anasayfa Emlak Hakkari’de İşyeri Kiraları 10 Bin Liraya Çıktı

Ülkemizde konut sayısının en az olduğu illerin başında gelen Hakkari’de kiralar el yakıyor. Kaloriferli daireler bin liradan kiracı bulurken işyeri kiraları 10 bin liraya kadar çıkıyor.

76 bin nüfuslu, Türkiye’nin en zor yaşam şartlarına sahip illerinden biri olan Hakkari’nin Bulvar ve Cumhuriyet caddelerinde kiralar büyük şehirler ile yarışıyor. Ev kiralarının özellikle kaloriferli dairelerde 1000 lira seviyesinde olduğunun belirtildiği şehirde, iş yeri kiraları ise 4 bin lira ila 10 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Ev ve de iş yerleri kira olan vatandaşlar ise fiyatların bu kadar yüksek olmasından şikayetçi. Şehirde çok ciddi oranlarda konut eksikliği olduğunu dile getiren vatandaşlar devletin bu konuya el atması gerektiğini belirtiyor.

Bina Yetersizliği Önemli Bir Sorumuz

Konu ile ilgili yorum yapan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı şehirdeki bina yetersizliğinin çok önemli bir sorun olduğunu söyledi. İnsanların hem konut hem de iş yeri açısından sınırlı seçenekleri bulunduğunu belirten Sarı, kişilerin işletme açabilmek ve de kendi projesini hayata geçirebilmek için yüksek kira rakamlarını kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Mal Sahipleri Kira Artışını Keyfi Yapıyor

Özellikle zincir marketlerinde bölgeye girmesinin ardından kiraların hızlı bir şekilde arttığını dile getiren Başkan Sarı bu konuda mal sahiplerinin olması gereken TEFE-TÜFE uygulamasını da yapmadığını ifade etti. Kira artışlarının çok yüksek oranlardan yapıldığını söyleyen Sarı bu konuda devletin bir kontrol mekanizması getirmesi gerektiğini vurguladı.

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