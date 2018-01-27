Suudi Arabistan’dan Elektrikli Otomobil Hamlesi
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Suudi Arabistan’dan Elektrikli Otomobil Hamlesi


Suudi Arabistan’dan Elektrikli Otomobil Hamlesi
Suudi Arabistan’dan Elektrikli Otomobil Hamlesi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-27 Saat: 09:47:22
Anasayfa Eko Gündem Suudi Arabistan’dan Elektrikli Otomobil Hamlesi

Suudi Arabistan, petrole bağımlılığı azaltmak ve çevre koruma girişimlerini artırmak amacı ile elektrikli araba projesine start verdi.

Son zamanlarda özellikle petrol üzerinden sahip oldukları ekonomilerini farklı alanlara taşımak istemeleri ile kendilerinden bahsettiren Suudi Arabistan hükümeti bu konuda yeni bir adım daha attı. Suudi Elektrik Şirketi (SEC) ile 3 farklı Japon firma arasında Krallık Elektrikli Araba Projesi için imzalar atıldı. Bu proje ile Krallığın öncelikli amacı içten yanmalı motorların ortaya çıkardığı kirliliğin minimize edilmesi, çevrenin korunması ve ülkenin petrole bağımlılığının azaltılması.

Petrol Üzerinden Ekonomiyi Terk Ediyor

Suudi Arabistan dünyanın en önemli petrol üreticilerinden birisi. Yakın zamana kadar vatandaşlar neredeyse sudan ucuz rakamlara petrol alabiliyor ve bu sayede ülkede büyük motor gücüne sahip araçlar daha fazla tercih ediliyordu. Ancak son yıllarda petrolün gelişen teknolojiye mağlup olacağını gördüklerini belirten Suudi yönetimi farklı alanlara yatırım yapma ve üretici konumunda oldukları petrole bağımlılıklarını azaltma kararı aldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen projelerden biri olan elektrikli otomobiller ile ilgili olarak da 3 farklı Japon firması ile anlaşmalar imzalandı.

Nissan Otomotiv Üretimi Yapacak

Suudi Arabistan yönetiminin anlaşma imzaladığı otomotiv üreticisi firma Nissan. Nissan 3 farklı elektrikli otomobil üreterek bu araçların Suudi Arabistan’da kullanılabilirliğini test edecek. Anlaşmada yer alan diğer bir firma ise Tokyo Elektrik şirketi. Bu şirket ise elektrik enerjisinin başta otomotiv endüstrisi olmak üzere modern teknolojilere transferini sağlayacak. Bir diğer Japon menşeli Takawaka firması ise hızlı şarj konusunda yetki sahibi olarak araçların bu alandaki adaptasyonu sağlayacak.

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