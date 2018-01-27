Benzinde geçtiğimiz gece yapılan 12 kuruş değerindeki zam fiyatın ilk defa 6 liranın üzerine çıkmasına neden oldu. Özellikle Hakkari’nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 1 litre benzin 6,02 lira seviyesine yükseldi. Bölgenin kaçak akaryakıttan arındırılmaya çalışıldığı şu dönemlerde benzin ve motorin fiyatlarındaki bu artış vatandaş için hiç de iyi olmadı.

Konu ile ilgili yorum yapan sektör temsilcileri benzin fiyatlarındaki artışın motorini de tetiklediğini belirtiyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde motorin için de 8 ila 10 kuruş arasında bir zam beklenebileceğini belirten uzmanlar doların düşmesine rağmen üst üste zam gelmesinin brent petrolün yükselmesinin yanı sıra yıl başından itibaren petrol işleme maliyetlerinin artmasına da bağlı olduğunu belirtiyor.

Benzin Fiyatları Neden Bölgeye Göre Değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en önemli etkenler ürün fiyatı ve vergisi olarak belirtiliyor. Ancak bir diğer önemli nokta ise ürünün ulaştırılacağı konumun rafineriye olan uzaklığı. Bu gibi durumlarda nakliye bedeli de ürünün fiyatı üzerine ilave ediliyor ve pompa fiyatlarında değişiklik yaşanıyor. Ürünler nakliye aşamasında sigortalandığı ve doğu bölgesinde sigorta maliyetlerinin de yüksek olduğu düşünüldüğünde en pahalı akaryakıtın Hakkari’de olması oldukça normal.

Kurdaki Değişiklik Neden Pompaya Yansımıyor?

Dolar kurunun düşmesi elbette akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlardan biri. Dolar kuru da geçtiğimiz dönemlere oranla daha düşük. Ancak kurdaki düşüş diğer unsurlardaki yükselişi kapatamayacak durumda olduğu için kur değişikliğinin pompaya yansıma ihtimali kalmıyor.