Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden RE/MAX Türkiye, engelli öğrencilere ve ailelerine destek veriyor. İstanbul Pendik’te bulunan devlet destekli özel rehabilitasyon merkezinin ‘Cennet Çocukları’ başlıklı çalışmasına destek olan RE/MAX Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Goldştayn, “Son yıllarda devletimiz bu konuda büyük adımlar attı. Ancak yine de gidecek çok yol var. RE/MAX Türkiye olarak iş dünyasındaki paydaşlarımız arasında bir farkındalık oluşturmak amacındayız ve bu güzel iş için elimizi taşın altına sokuyoruz” dedi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturan engelli bireylerin ihtiyaç duydukları özel eğitimleri alabilmeleri, hem kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri hem de günlük yaşamın bir parçası olabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için, özel olarak yetiştirilmiş personelin yanı sıra yine özel geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) verilerine göre, Türkiye’de 2 bin 178 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor.

Devlet Destekli Ücretsiz Eğitim

Bu merkezlerden biri olan Ayça Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 1.000 öğrenci kapasitesi ile MEB’e bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Merkez, görme, işitme, zihinsel ya da bedensel engele sahip bireylerin yanı sıra, otizm tanısı olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler ile dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler dahil, tüm engel gruplarında devlet desteği ile ücretsiz eğitim veriyor. Merkez, öğrencilerine bilgi yönünden gelişmelerinin yanı sıra, Cennet Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü ile engelli bireyleri spor ve yaşam programları dahilinde hayata hazırlamayı da hedefliyor Bu sayede bireylerin farkındalıkları ve yaşam kalitelerini artarken, bağımsız hareket edebilme becerileri de gelişiyor. Cennet Çocukları Özel Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise düzenlediği el sanatları, takı tasarım, ahşap boyama, okuma yazma, aile eğitimi, halk oyunları ve ritim gibi çeşitli kurslarla engelli bireyler ve ailelerinin toplum içinde var olmalarına, meslek edinmelerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor.

Akademi’nin Kapılarını Açtı

RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Goldştayn, Ayça Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine verdikleri desteği sosyal sorumluluk yaklaşımlarının bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Engelli bireylerin iyi eğitim alarak günlük yaşamın ve iş hayatının içinde olmaları için devlet kurumlarının önemli bir çaba sarf ettiğini kaydeden Goldştayn, kendilerinin de bu çabaya mümkün olan en yüksek seviyede katkıda bulunmaya gayret ettiklerini belirtti. Goldştayn şöyle konuştu: “Son yıllarda devletimiz bu konuda büyük adımlar attı. Ancak yine de gidecek çok yol var. RE/MAX Türkiye olarak iş dünyasındaki paydaşlarımız arasında bir farkındalık oluşturmak amacındayız ve bu güzel iş için elimizi taşın altına sokuyoruz. Cennet Çocukları’na desteğe herkesi davet ediyoruz.”

Eğitimde bir tek ferdi kaybetmeden topluma kazandırabilmek açısından hizmetlerinin engelli bireyler adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ayça Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Genel Müdürü Sercan Kayacı ise, devlet desteğinin yanı sıra RE/MAX Türkiye’nin kendilerine sağladığı olanakların da çok önemli olduğunu belirtti. Kayacı, “Değerli RE/MAX Türkiye ailesinin bize tahsis ettiği RE/MAX Akademi’nin gelişmiş olanaklarından yararlanarak eğitimlerimizi zenginleştiriyoruz. Böylece aile eğitimi veriyor, seminerlerimizde görsel sunumlar, videolar kullanıyoruz. Toplumun özel eğitim alanında ihtiyaç duyduğu bilgilendirme, eğitim ve rehberlik hizmetlerini sağlayarak, engelli bireylere ve ailelerine yalnız olmadıklarını gösteriyor; çözüm odaklı tavır ve tutumlar geliştirmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Başarı Hikayeleri

Bakanlıkta Çalışıyor

İsmail Olgun, gittiği okulda sınıf öğretmeninin özel eğitime ihtiyaç duyduğunu fark etmesi üzerine Ayça Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine yönlendirildi. Bu süreçte babasının özel eğitimden sonuç alınamayacağına yönelik düşünceleri olsa da tam teşekküllü hastaneden alınan Hafif Mental Retardasyon tanılı rapor ile Pendik Rehberlik Araştırma Merkezinin verdiği “Ücretsiz destek eğitimi alabilir” raporu ile özel eğitime başladı. 4 yıllık özel eğitiminin ardından Engelli Kamu Personeli Sınavı’nda gösterdiği başarı ile MEB’e atanmaya hak kazandı. Halen MEB’e bağlı bir okulda çalışıyor.

Annesi Yürüsün İstemişti, O Artık Koşuyor

2008 doğumlu, otizm ve bedensel engele sahip İbrahim Yılmaz Yitük, 2010 yılında özel eğitime başladı. Annesinin tek hayali, çocuğunun parka yürüyerek gitmesiydi. İbrahim aldığı fizyoterapi ve özel eğitim sayesinde hem akademik olarak birçok başarı elde etti hem de artık parka koşarak gidiyor.

Başarılı Bir Sporcu Oldu

5 yaşına kadar yürüyemeyen, konuşamayan ve gelişim geriliği bulunan Beray Emir Tokucu, özel eğitime başladıktan sonra konuşmaya, yürümeye, yüzmeye, kendini ifade etmeye, anlatma ve anlamaya, kendi ihtiyaçlarını kendi gidermeye, ailesinden bağımsız olarak okula, hatta izcilik kampına gidecek kadar özgüvene ve becerilere sahip oldu. Cennet Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün lisanslı sporcusu olan Emir, 2016 yılında Özel Sporcular Federasyonunun düzenlediği Marmara Bölgesi yüzme turnuvasında aldığı derece ve ayrıca birçok alanda yarışmalara katılarak kazandığı madalyalar ile ailesini ve öğretmenlerini gururlandırmaya devam ediyor.