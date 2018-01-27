Türkiye’nin ihracatta katma değerli ihraç ürünleri içinde ilk sıralarda yer alan, 2017 yılında Türkiye’ye 2 milyar 48 milyon dolar döviz kazandıran Türk Doğaltaş Sektörü, 2023 yılı için belirlediği 7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için Londra’ya çıkarma yaptı.

Egeli doğaltaş ihracatçıları Zaha Hadid, Stanton Williams, Squire&Partnerk, Simpson Haugh, Allford Hall Monaghan Morris, Wilkinson Evre, Adjaye Associates gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerini ziyaret etti, 50'den fazla ünlü İngiliz mimarla bir araya geldi.

Katma değerli ürün ihracatını arttırmak için Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ile başlatılan “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" adlı URGE projesi kapsamında Doğaltaş ihracatçıları İngiltere pazarındaki konumlarını güçlendirmek için iş ve inceleme gezisi düzenledi.

“İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi’ne 25 üyelerinin katıldığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 23-27 Ocak 2018 tarihleri arasında “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" projesine katılan 10 firma ile düzenlenen İngiltere Programı ile Ege Bölgesi’ndeki doğaltaş ihracatçıları ile İngiliz mimarların bir araya geldiğini kaydetti.

İnşaat projelerinde malzeme seçiminin mimarlar tarafından yapıldığına işaret eden Kaya, “Türk doğaltaşlarını tanıtmak, mimari projelerde bu taşların nasıl kullanılabileceği hakkında görüşmek, mimari projeler hakkında bilgi alıp bu projelerde işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için etkinliğe katılan firmalarımız tarafından yapılan görüşmeler çok verimli geçti. Gezi kapsamında dünya çapında tanınmış mimarlık ofislerini ziyaret ettiler. İngiltere sadece kendi coğrafyasında değil dünyanın her tarafında etkin bir ülke. İngiliz mimarlarda dünyanın her tarafında projelere imza atıyorlar. O nedenle bu temasları İngiltere ile sınırlı düşünmemek gerekir. İngiliz mimarlarla Türk doğaltaş ihracatçıları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte İngiliz mimarların İngiltere ve dünyanın değişik noktalarında yürütecekleri projeleri Türk doğaltaşları süsleyecek” şeklinde konuştu.

Hedef, Doğaltaş İhracatında İşlenmiş Ürün Payını Arttırmak

Türkiye’nin 2017 yılında 2 milyar 48 milyon dolarlık doğaltaş ihracatı olduğu bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya amaçlarının “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" projesiyle işlenmiş ürün ihracatını arttırmak olduğunu, projelere işlenmiş ürün ihraç etmek istediklerini sözlerine ekledi.

İngiltere İş Gezisine 10 Firma Katıldı

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" projesine Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 10 firma temsilcisi katılırken heyet Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Ticaret Başmüşaviri M.Süleyman Beşli ve Ticaret Müşaviri S.Aytuğ Göksu ile de bir araya geldi. İngiltere pazarı hakkında değerlendirme yapma fırsatı buldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" projesi kapsamında düzenlediği Londra ziyareti kapsamında 24 Ocak 2018 akşamı mimarlık ofislerinin temsilcilerinin davet edildiği bir panel ve ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.