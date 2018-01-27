Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak
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Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak


Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak
Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-27 Saat: 10:17:51
Anasayfa Eko Gündem Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak

Vale ve otopark görevlilerine Resmi Gazetede yayımlanan bir karar ile mesleki standart getirilecek. Bu kapsamda dört işlem yapamayan ve sınavı geçemeyen kişiler vale olamayacak.

Son günlerde özellikle otoparklarda yaşanan adli vakalar sık sık gündeme gelmeye başladı. Bunun üzerine vale olmak için gerekli yeterlilikleri düzenleyen bir karar alınarak bu sektöre de bir meslek yeterlilik getirilmesine karar verildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre vale ve otopark görevlisi olabilmek için mesleki yeterlilik belgesi almak, bunun için de sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavdan geçmek gerekiyor.

Öfke Kontrolü ve Doğru İletişim Öğrenilecek

Vale ve otopark görevlilerinin mesleki yeterlilik belgesi alabilmeleri için temel matematik, muhasebe ve de ilk yarım bilgisi almaları gerekecek. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler öfke kontrolünü ve doğru iletişim kurmayı öğrenecek. Valeler kendileri ve çevresindekileri riske atmadan çalışacak. Uyarı işaretleri ilgili talimatlara uygun bir şekilde kullanılacak. Tehlikeli durumları ise yetkililer ile paylaşacak.

Bu sektörde çalışanlar kişisel temizliğine dikkat edecek ve iş kıyafetleri ile çalışmak zorunda olacak. Araçların düzenli park edilmesinden otoparkın temizlik ve düzenine kadar her şeyden sorumlu tutulacak. Müşterilerin otopark ücreti konusunda bilgilendirilmesini de bu kişiler sağlayacak.

Araçtaki Hasar Durumu Belirlenecek

Herhangi bir kaza ihtimaline karşılık araçta mevcut hasar durumu teslim alınmadan önce gözden geçirilerek araç teslim formuna yazılacak. Teslim formlarında ayrıca aracın plakası, teslim saati, kilometre ve giriş saati de yer alarak müşteriye teslim edilecek. Bu konudaki ilk uygulamalar İspark’da başlatılacak. 

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