ABD Ham Petrol Üretimini Artırdı! Günlük Üretim 10 Milyon Varile Dayandı
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ABD Ham Petrol Üretimini Artırdı! Günlük Üretim 10 Milyon Varile Dayandı


ABD Ham Petrol Üretimini Artırdı! Günlük Üretim 10 Milyon Varile Dayandı
ABD Ham Petrol Üretimini Artırdı! Günlük Üretim 10 Milyon Varile Dayandı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-27 Saat: 10:34:08
Anasayfa Eko Gündem ABD Ham Petrol Üretimini Artırdı! Günlük Üretim 10 Milyon Varile Dayandı

Küresel petrol piyasasının yakından takip ettiği ABD’nin haftalık sondaj kuyusu verileri açıklandı. Buna göre ABD bu hafta üretim yaptığı sondaj kuyusu sayısını artırdı. Artış onun üzerinde kaydedildi.

Küresel petrol piyasasının yakından takip ettiği ABD’nin haftalık sondaj kuyusu verileri açıklandı. Buna göre ABD bu hafta üretim yaptığı sondaj kuyusu sayısını artırdı. Artış onun üzerinde kaydedildi.

ABD’de Aktif Olarak Ham Petrol Üreten Kule Sayısı 759’a Yükseldi

ABD’deki haftalık verilere göre ülkedeki aktif olarak üretim yapan sondaj kulesi sayısı bu hafta 759 adet olarak açıklandı. Bir önceki haftanın açıklaması ise 747 olarak duyurulmuştu. Ülkedeki petrol üretimi ile ilgili kısa vadeli bilgiler veren bu açıklamayı küresel petrol piyasaları yakından takip etti.

Ülkede petrol üretimi yapan Baker Hughes adlı şirketin açıkladığı veriler 22 Ocak ile 26 Ocak tarihleri aralığını kapsadı. Bu tarih aralığında şirket 12 sondaj kulesini daha devreye aldı.

Günlük Ham Petrol Üretimi 128 Bin Varil Arttı

Diğer bir açıklamayı ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi yaptı. İdarenin açıklaması ham petrol üretimine ilişkin oldu. Son bir haftayı kapsayan süreçte üretimde artışların olduğunu belirten ABD Enerji Enformasyon İdaresi, artışın bir önceki haftaya kıyasla gün bazında 128 bin varile ulaştığını belirtti. Üretimse 9 milyon 880 bin varili buldu.

2018’de Günlük Ortalama Üretim 10,8 Milyon Varile İşaret Etti

İdare ilgili verileri Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu başlığı altında yayımladı. Rapordaki değerlendirmeye göre ABD 2018 yılı boyunca ve gün bazında ortalama olarak on milyon varillik ham petrol üretimi yapacak. 2019 yılında ise günlük ortalama ham petrol üretimi 10 milyon 800 milyon varile yükselecek. Söz konusu yılın 11. Ayındaki günlük üretim rakamları ise 11 milyon varilin üzerinde olacak. Bu üretim miktarı ise ABD’nin rekor seviyeyi görmesini beraberinde getirecek. 

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