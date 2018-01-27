New York Borsası kapanışı rekorla yaparken, Nasdaq Teknoloji Endeksi tarihinde bir ilke imza attı. Endeks gün sonunu 7 bin 500 puanın üzerinde gerçekleştirdi.

New York Borsası Hafta Kapanışını Kazanarak Yaptı

New York Borsası tüm hafta boyunca hareketli anlar yaşadı. Haftanın beşinci ve son işlem günü ise rekorların kırıldığı bir gün oldu. Haftanın son işlem gününde ABD merkezli teknoloji şirketlerindeki hareketlilik endeks değerlerinin yerinden oynamasına kapı araladı. Endekslerdeki hareketlerse artış yönlü oldu.

Buna göre Dow Jones Sanayi Endeksi gün sonunda değerini 223,92 puan artırdı. Artış yüzde 0,85’i buldu. Dow Jones Sanayi Endeksinin kapanışı ise 26.616,71 puan oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi de değerine değer katan bir işlem günü yaşadı. Endeks değerindeki artış yüzde 1,18’e kadar tırmandı. Artışın endekse katkısı 33 bin 62 puan olurken, kapanış 2.872,87 puanla yapıldı.

New York Borsası’nda Nasdaq Teknoloji Endeksi tarihinde bir ilk yaşadı. Endeks değerindeki yükseliş yüzde 1,28’e denk geldi ve puana 94 bin 61 olarak yansıdı. Artış sonrasındaki puan ise 7.505,77 olarak kayda geçti. Buna göre Nasdaq Teknoloji Endeksi tarihinde ilk kez 7 bin 500 puanın üzerinde kapanış yapmış oldu.

Kapanışta Dow Jones Sanayi Endeksi de kazancın yüksek olduğu endeksler arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda Microsoft hisseleri işlemlerinde değerdeki sıçrama yüzde 1,9’a kadar yükseldi. IBM cephesindeki gelişmelerde Microsoft hisselerinden geride kalmadı. Hisseler gün sonunda yüzde 1,1 değerlendi. Sosyal medyanın vazgeçilmez ismi olan Facebook hisseleri de kazanan şirketler arasında görüldü. Hisse başına artış yüzde 1,3 oldu. Amazon ise haftayı yüzde 1,7’lik kazanla geride bıraktı.