Kayın mantarı tüketiminin artmasını değerlendiren Artvinli vatandaşlar fırsatı iyi değerlendirdi. Seralardaki üretim başladı. Bazı üreticiler ilk hasat için düğmeye bastı.

Artvin’de Bir İlk! Mantar Yetiştiricileri Birliği Kuruldu

Artvin ilinde mantar üretimini artırmak için bir araya gelen üyeler Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği’ni kurdu. Birliğin kuruluş amacı ve işleyişi hakkında konuşan yönetim kurulu başkanlık görevini üstlenen Ali Fuat Beyaz, önceliklerinin mantar yetiştiricisi olan vatandaşları bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti. Birlik olarak hedeflerinin üretimi talebe göre şekillendirmek olduğuna dikkat çekerek, “Pazarın taleplerine uygun üretim yapmayı hedefliyoruz. Mantar üretimindeki kriterlerin yakalanması ise diğer bir hedefimiz. Bunların yanında üretilen mantarların yurtiçinde olduğu kadar yurtdışı pazarda da yer almasını sağlayacağız. Üretimin pazardaki rekabet koşulları çerçevesinde devam etmesine kapı aralayacağız. Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği’ni ise yılın ilk günlerinde kurduk. Şu andaki üye sayımız 16’ya yükseldi” dedi.

Birliğin kuruluş aşamasında, kayın mantarı üretimi hakkında detaylı bir araştırma yaptıklarının altını çizen Beyaz yurt içinde kayın mantarı üreten kentleri tek tek ziyaret ettiklerini, üreticilerle bire bir görüştüklerini, üretimle ilgili tüm ayrıntıları öğrendiklerini söyledi. Bu kapsamda Artvin Valisi’ne başvurduklarını aktaran birlik başkanı, Vali Doğanay’ın kendilerine bazı fikirler verdiğini de belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinden yüzde 50 hibe desteği aldıklarına vurgu yaparak, üretim için sera hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı. Üyelerden bazılarının ürün hasadına başladığını, birlik başkanı olarak kendine ait seranın 108 metrekarelik alan kapladığını dile getirdi. Mantar yetiştiricilerinin, projelerden umutlu olduğunu belirterek, “Üreticilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İlk hasat için gün sayıyoruz” ifadelerini sözlerine ekledi.