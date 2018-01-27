Dünyanın dört bir yanına kesintisiz enerji sağlayan Teksan Jeneratör, 2018’e sektörde bir ilk olan kampanyası ile başladı. Teksan, ürünlerine duyduğu güvenle yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayan müşterilerine 2 yıl yerine 5 yıl garanti veriyor. Yıl boyu sürecek “Çak Bir 5’lik” adını taşıyan kampanyada erken davrananlar Teksan’ın diğer ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanma şansı da yakalayacaklar. Böylece 30 Nisan’a kadar jeneratör alımı yaparak kampanyaya dahil olanlar 5 yıl garantiye ek olarak GSM destekli Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ve Uzaktan İzleme Hizmeti’nden de herhangi bir ek bedel ödemeden yararlanabilecekler.



Kaliteli ürünleri ve satış sonrası hizmetleri ile “Güvenilir güç her zaman yanınızda” diyen Teksan Jeneratör, sektörde ilk olan özel bir kampanyaya imza attı. Müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyan şirket, 2018 yılını Türkiye çapında başlattığı “Çak Bir 5’lik” kampanyası ile karşılamanın heyecanını yaşıyor.

Teksan’ın ürünlerine duyduğu güveni yansıtan kampanya kapsamında 2018 yılı boyunca yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayan herkes 5 yıl garanti hakkı kazanıyor. Teksan ayrıca 30 Nisan’a kadar kampanyaya katılacaklara 5 yıl garantiye ek olarak GSM destekli Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ile Uzaktan İzleme Hizmeti hediye ediyor. İnovatif özelliği ile dikkat çeken bu ürün jeneratör çalışma ve performans verilerini anlık olarak takip etme olanağı sağlıyor.

Teksan’ın kuruluşundan bu yana müşterileri ile kurduğu güvene dayalı ilişkiden ilham alarak hayata geçirdiği ve sektörde benzeri olmayan “Çak Bir 5’lik” kampanyasına katılmak ve detaylı bilgi almak için www.teksan.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz