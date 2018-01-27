Teksan Jeneratör 5 Yıl Garanti İmkanı Sunuyor
Advert Advert Advert


Teksan Jeneratör 5 Yıl Garanti İmkanı Sunuyor


Teksan Jeneratör 5 Yıl Garanti İmkanı Sunuyor
Teksan Jeneratör 5 Yıl Garanti İmkanı Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-27 Saat: 10:26:42
Anasayfa Şirketler Teksan Jeneratör 5 Yıl Garanti İmkanı Sunuyor

Teksan Jeneratör 2018 yılına yeni bir kampanya ile başladı. Yeni jeneratör alımlarında garanti süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Dünyanın dört bir yanına kesintisiz enerji sağlayan Teksan Jeneratör, 2018’e sektörde bir ilk olan kampanyası ile başladı. Teksan, ürünlerine duyduğu güvenle yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayan müşterilerine 2 yıl yerine 5 yıl garanti veriyor. Yıl boyu sürecek “Çak Bir 5’lik” adını taşıyan kampanyada erken davrananlar Teksan’ın diğer ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanma şansı da yakalayacaklar. Böylece 30 Nisan’a kadar jeneratör alımı yaparak kampanyaya dahil olanlar 5 yıl garantiye ek olarak GSM destekli Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ve Uzaktan İzleme Hizmeti’nden de herhangi bir ek bedel ödemeden yararlanabilecekler.


Kaliteli ürünleri ve satış sonrası hizmetleri ile “Güvenilir güç her zaman yanınızda” diyen Teksan Jeneratör, sektörde ilk olan özel bir kampanyaya imza attı. Müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyan şirket, 2018 yılını Türkiye çapında başlattığı “Çak Bir 5’lik” kampanyası ile karşılamanın heyecanını yaşıyor.

Teksan’ın ürünlerine duyduğu güveni yansıtan kampanya kapsamında 2018 yılı boyunca yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayan herkes 5 yıl garanti hakkı kazanıyor. Teksan ayrıca 30 Nisan’a kadar kampanyaya katılacaklara 5 yıl garantiye ek olarak GSM destekli Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ile Uzaktan İzleme Hizmeti hediye ediyor. İnovatif özelliği ile dikkat çeken bu ürün jeneratör çalışma ve performans verilerini anlık olarak takip etme olanağı sağlıyor.

Teksan’ın kuruluşundan bu yana müşterileri ile kurduğu güvene dayalı ilişkiden ilham alarak hayata geçirdiği ve sektörde benzeri olmayan “Çak Bir 5’lik” kampanyasına katılmak ve detaylı bilgi almak için www.teksan.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz

teksan jeneratör ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ordu'da Bozuk Gıdaya 556 Bin Lira Ceza!
Ordu'da Bozuk Gıdaya 556 Bin Lira Ceza!
Türkiye'ye Gelen Turistlerden 1.5 Milyar Lira Ciro
Türkiye'ye Gelen Turistlerden 1.5 Milyar Lira Ciro