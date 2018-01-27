Uşak Belediyesi ile Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği(UŞAPADER) öncülüğünde 6 kişilik bir ekip Reyhanlı’da gönül köprüsü kurdu. Uşak’tan yola çıkarak yaklaşık 950 km uzaklıktaki askeri noktalara ve sivil halkın yer aldığı kamp ile hastanelere giden Uşak ekibi kurban kesti, çorba ikram etti ve çeşitli gıda desteklerinde bulundu.

İlk olarak Hatay Reyhanlı sınırına giderek Oğulpınar köyünde bulunan askeri karargâhta Uşak Belediyesi ve Uşak halkı adına koç kesen UŞAPADER temsilcileri daha sonra Cilvegözü sınır kapısından Afrin’de ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna katılan Türk askerlerini uğurladı. Burada da kurban kesimi gerçekleştiren ve kurban kanını harekâta katılan asker ile araçlara değdiren dernek temsilcileri askerlere Uşak ile özdeşleşen geleneksel tarhana çorbasından ikram etti

Kilometrelerce uzaklıktaki savaşın mağduru sivil halkın da yanında olan Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin Başkanı Fatih Demir, “Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’ın talimatları ve destekleriyle dernek üyelerimizle birlikte sınırımıza geldik. Uşak olarak buradaki vatandaşlarımızın yanındayız. Vefalı bir il olarak onların ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Dünyaya adaleti ve merhameti gösteren ülkemizin her türlü mücadelesinde muzaffer olmasını diliyoruz.” dedi.

Başkan Cahan Savaş Mağduru Çocukların Talebine Kulak Verdi

Halep’teki bombardımandan kaçarak Türkiye’nin İdlip’te oluşturduğu çadır kentine sığınan yaklaşık bin 600 vatandaşa da Uşak Tarhanası ikramında bulunan ve çeşitli gıda desteklerini bölgeye taşıyan Uşak ekibi, çocukların talebini Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a naklen iletti. Hem bölgede sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın hem de bizzat telefon görüşmesi ile Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a yardıma ihtiyacı olan ailelerin talepleri iletildi, ilerleyen günlerde yapılacak battaniye yardımları için ön hazırlıklar başlatıldı.

UŞAPADER Başkanı Fatih Demir, “İdlib çadır kampında bulunan çocukların battaniye talebi olmuştu. Konuyu Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a ilettik. İnşallah, ilerleyen günlerde bu çadır kentte kalan ailelerimize battaniye desteğimiz olacak. Uşak esnafı da bu yardıma her zaman hazır.” açıklamalarında bulundu. Uşak ekibinin her gün ikişer kişi olarak farklı noktalara dağıldığını ifade eden Fatih Demir, sivillerin bulunduğu 280 kişilik hastaneye Uşak Belediyesi’nin göndermiş olduğu erzakları, tarhana çorbasını ve çeşitli gıda desteklerinin de teslim edildiğini açıkladı.