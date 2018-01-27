Uşak Belediyesinden Afrin Operasyonuna Destek
Advert Advert Advert


Uşak Belediyesinden Afrin Operasyonuna Destek


Uşak Belediyesinden Afrin Operasyonuna Destek
Uşak Belediyesinden Afrin Operasyonuna Destek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-27 Saat: 11:51:24
Anasayfa Şirketler Uşak Belediyesinden Afrin Operasyonuna Destek

Uşak Belediyesi tarafından Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu için kurban keserek gıda yardımı yaptı.

Uşak Belediyesi ile Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği(UŞAPADER) öncülüğünde 6 kişilik bir ekip Reyhanlı’da gönül köprüsü kurdu. Uşak’tan yola çıkarak yaklaşık 950 km uzaklıktaki askeri noktalara ve sivil halkın yer aldığı kamp ile hastanelere giden Uşak ekibi kurban kesti, çorba ikram etti ve çeşitli gıda desteklerinde bulundu.

İlk olarak Hatay Reyhanlı sınırına giderek Oğulpınar köyünde bulunan askeri karargâhta Uşak Belediyesi ve Uşak halkı adına koç kesen UŞAPADER temsilcileri daha sonra Cilvegözü sınır kapısından Afrin’de ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna katılan Türk askerlerini uğurladı. Burada da kurban kesimi gerçekleştiren ve kurban kanını harekâta katılan asker ile araçlara değdiren dernek temsilcileri askerlere Uşak ile özdeşleşen geleneksel tarhana çorbasından ikram etti

Kilometrelerce uzaklıktaki savaşın mağduru sivil halkın da yanında olan Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin Başkanı Fatih Demir, “Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’ın talimatları ve destekleriyle dernek üyelerimizle birlikte sınırımıza geldik. Uşak olarak buradaki vatandaşlarımızın yanındayız. Vefalı bir il olarak onların ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Dünyaya adaleti ve merhameti gösteren ülkemizin her türlü mücadelesinde muzaffer olmasını diliyoruz.” dedi.

Başkan Cahan Savaş Mağduru Çocukların Talebine Kulak Verdi

Halep’teki bombardımandan kaçarak Türkiye’nin İdlip’te oluşturduğu çadır kentine sığınan yaklaşık bin 600 vatandaşa da Uşak Tarhanası ikramında bulunan ve çeşitli gıda desteklerini bölgeye taşıyan Uşak ekibi, çocukların talebini Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a naklen iletti. Hem bölgede sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın hem de bizzat telefon görüşmesi ile Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a yardıma ihtiyacı olan ailelerin talepleri iletildi, ilerleyen günlerde yapılacak battaniye yardımları için ön hazırlıklar başlatıldı.

UŞAPADER Başkanı Fatih Demir, “İdlib çadır kampında bulunan çocukların battaniye talebi olmuştu. Konuyu Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a ilettik. İnşallah, ilerleyen günlerde bu çadır kentte kalan ailelerimize battaniye desteğimiz olacak. Uşak esnafı da bu yardıma her zaman hazır.” açıklamalarında bulundu. Uşak ekibinin her gün ikişer kişi olarak farklı noktalara dağıldığını ifade eden Fatih Demir, sivillerin bulunduğu 280 kişilik hastaneye Uşak Belediyesi’nin göndermiş olduğu erzakları, tarhana çorbasını ve çeşitli gıda desteklerinin de teslim edildiğini açıkladı.

uşak belediyesi ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ordu'da Bozuk Gıdaya 556 Bin Lira Ceza!
Ordu'da Bozuk Gıdaya 556 Bin Lira Ceza!
Türkiye'ye Gelen Turistlerden 1.5 Milyar Lira Ciro
Türkiye'ye Gelen Turistlerden 1.5 Milyar Lira Ciro