Sabancı İnsan Kaynakları Grup Başkanlığında Değişiklik
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Sabancı İnsan Kaynakları Grup Başkanlığında Değişiklik


Sabancı İnsan Kaynakları Grup Başkanlığında Değişiklik
Sabancı İnsan Kaynakları Grup Başkanlığında Değişiklik Elif İşçi - Tarih: 2018-01-27 Saat: 11:56:55
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Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı yapılan birtakım görüşmelerin ardından değişti. Bu görüşmelerin ardından Hakan Timur atandı.

Meral Erdenk Kurdaş’in kendi isteğiyle ayrılma kararını takiben, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı’na Enerjisa’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı olarak çalışan Hakan Timur atandı.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan Timur, kariyerine 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International’da başladı. Ardından Sabancı Topluluğu’nda sırasıyla Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Global’de Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Timur son olarak da Enerjisa’da organizasyonel iklim ve kültür gelişimi, değişim yönetimi ve stratejik insan kaynakları süreçlerinin yönetiminin yanı sıra, kurumsal iletişim yönetimi ile satınalma ve iş mükemmelliği faaliyetlerini yönetti.

Hakan Timur, 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding “Talent Pool” ve 2009’da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer aldı.

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