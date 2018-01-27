Palandöken, okulların tatil olmasıyla birlikte hareketlendi. Profesyonel ve amatör kayakçıların ilk adresi olmayı başaran Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ziyaretçi akınına uğradı.

Palandöken Kayak Merkezi 12 Bin Kişilik Pistiyle Cazibe Merkezi Oldu

Palandöken Kayak Merkezi modern tesisleri, doğa harikası konumu ve standartları yüksek kayak pistleriyle tatilcilerin uğrak mekanları arasına girdi. Palandöken’in bugünlerde yaşadığı yoğunluğu ise okulların yarıyıl tatiline girmesi tetikledi. Aynı anda 12 bin kişiye kayak keyfi yaşatma kapasitesine sahip olan merkez, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 20 farklı kayak pisti hem amatör hem de profesyonel kayakçılarla doldu taştı. Amatör kayakçılar ilginç görüntülere neden olurken, profesyonel kayakçılar pistlerin tadını doyasıya yaşadı.

Havaalanına Sadece 15 Dakika Uzaklıkta

Palandöken Kayak Merkezi kente olan 5 kilometrelik mesafesiyle, Erzurumluların hafta sonu kaçamakların ilk adres oluyor. Kentin havaalanına olan uzaklığı ise sadece 15 dakika! Buda kent dışından gelen misafirlerin rahatlıkla kayak merkezine ulaşmasını sağlıyor. Deniz seviyesinden 3.176 metrelik yükseklikte kayak yapma imkanı veren Palandöken, son zamanların en yoğun günlerin yaşıyor. Bilindiği üzere 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Aileler çocuklarını alarak kar keyfini doyasıya yaşamak için Palandöken’e koştu. Buda ciddi bir yoğunluğa kapı araladı.

20 Kayak Pistiyle İşletmeler Doldu Taştı

Palandöken Kayak Merkezi’nde 20’nin üzerinde kayak pisti kullanıma açıldı. Pistler incelendiğinde en uzun pistin 12 km. olduğu görüldü. Kar ve kayağın keyfini yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler, kayaklarını veya snowboardlarını alarak bu pistlere akın etti. Palandöken’deki konaklama merkezleri dolup taşarken bir işletmenin müdürlüğünü yapan Ali Güney, tüm tesislerin tam kapasite çalıştığının altını çizdi.