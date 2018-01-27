İş uyuşmazlıkları kapsamında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, başarılı sonuçlar yakalamaya şimdiden başladı.

1 Ocak 2018’de Hizmete Giren Arabulucular, Uyuşmazlıkların Yüzde 73’ünü Çözdü

İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren arabuluculuk hizmeti, 1 Ocak 2018 itibariyle zorunlu hale getirildi. İşte bu tarihten bugüne uyuşmazlıkların yüzde 73 gibi yüksek bir bölümü anlaşma ile sonuçlandırıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından kayıt altına alınan verilere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne arabuluculuk hizmeti veren bürolara toplamda 19 bin 603 başvuru gerçekleşti. Söz konusu bürolar ise adliye binalarında hizmet vermeye başladı.

3 Bin 271 Dosya Sonuçlandırıldı

Bürodaki görevli personel yapılan başvuruları sıraya koyarak, işçi ile işveren taraflarıyla tek tek görüşmeye başladı. Arabulucular tarafından yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 27 günlük zaman diliminde 3 bin 271 uyuşmazlık sonuca başlandı. Alınan bilgilere göre 2.403 uyuşmazlık, arabuluculuk hizmeti veren kişilerin yanında gerçekleşen görüşmelerle tatlıya başlandı.

Söz konusu işlemlerde anlaşmaya varamayan işçi ve işveren kesimleri de oldu. Arabuluculuk hizmeti çerçevesinde anlaşamayan uyuşmazlık sayısı 868 olarak kayda geçti. Buna rağmen yılın ilk gününden bu yana anlaşmaya ulaşılan dosya sayısı toplamın yüzde 73’ünü buldu.

4 Günde Anlaşanda Var, 3 Saatte Anlaşanda

Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre arabuluculuk hizmetine başvuran ve anlaşmaya ulaşan tarafların anlaşma süresi 4 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Söz konusu uyuşmazlıklar arabuluculuk hizmeti öncesinde uzun yıllar devem etmekte, dava süreci uzun bir zamanı almaktaydı.

Veriler dikkate alındığında bazı işçi ve işverenlerinse sadece 3 saatte sonuca ulaştığı görüldü. Bunların yanında hizmet veren bürolardaki hummalı çalışmalar halen devam ediyor. Tarafları bir araya getiren ve işlemleri tek tek yapan arabulucular gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor.