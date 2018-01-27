SGK’ya Borcu Olanlar Dikkat! Bazı İlçelerde Prim ve Yapılandırma Borçları Ertelendi!
Advert Advert Advert


SGK’ya Borcu Olanlar Dikkat! Bazı İlçelerde Prim ve Yapılandırma Borçları Ertelendi!


SGK’ya Borcu Olanlar Dikkat! Bazı İlçelerde Prim ve Yapılandırma Borçları Ertelendi!
SGK’ya Borcu Olanlar Dikkat! Bazı İlçelerde Prim ve Yapılandırma Borçları Ertelendi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-27 Saat: 12:59:08
Anasayfa Eko Gündem SGK’ya Borcu Olanlar Dikkat! Bazı İlçelerde Prim ve Yapılandırma Borçları Ertelendi!

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilçelerdeki SGK borçlarını ertelediğini duyurdu. Buna göre Diyarbakır ilinin Sur ile Silvan ilçesindeki borçlar bu yılın son gününe kadar ertelenmiş oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilçelerdeki SGK borçlarını ertelediğini duyurdu. Buna göre Diyarbakır ilinin Sur ile Silvan ilçesindeki borçlar bu yılın son gününe kadar ertelenmiş oldu.

Müjdeli Haberi Sosyal Güvenlik Kurumu Verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı son dakika bir karara imza attı. Alınan karara göre bazı il ve ilçelerdeki Sosyal Güvenlik Borçları ertelendi. Başkanlık bu kararı terör olayları sebebiyle aldı. Yapılan açıklamada borç ertelemesinin 31 Aralık 2018’e kadar devam edeceği duyuruldu. SGK borçlarının ertelendiği il ve ilçeler ise şunlar oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Diyarbakır ilinin Sur ile Silvan ilçelerindeki SGK borçlarını, Şırnak ili ile Hakkari illerindeki tüm borçları erteledi. Ertelemeye konu olan kentler arasında Mardin’de yer aldı. Kentteki Nusaybin ilçesi, Derik ilçesi ve Dargeçit ilçelerindeki SGK borçları ertelendi. Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2018 tarihine kadar borçları ertelenen kentler arasında Siirt’te bulundu. Buna göre kentin Eruh ilçesindeki borçlular borçlarını yılsonuna kadar ödeyebilecek.

Yazılar İl Ve İlçe Müdürlüklerine Gönderildi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı söz konusu kentlerin il müdürlüklerine ve ilçe müdürlüklerini konuyla ilgili yazı iletti. Uygulamanın  “28 Aralık 2017 tarihinde, 2017/643 sayılı karar uyarınca” hayata geçtiği belirtildi. İlgili il ve ilçelerdeki “5510 sayılı kanun” çerçevesinde yer alan sigortalı vatandaşların, SGK’lıların; bunun yanında  “5510 sayılı kanunda yer alan 4. Madde, birinci fıkra” kapsamında bulunan işveren borçlarının ilan edilen tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

Yapılan açıklama bölgede yaşayan borçlu vatandaşların derin bir nefes almasını sağladı. SGK’ya borcu olan vatandaşlar alınan karardan memnun olduklarını ifade etmeyi ihmal etmedi.

sosyal güvenlik kurumu sgk borç erteleme diyarbakır siirt hakkari sur silvan mardin
KREDİ HABERLERİ
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Arabuluculuk Hizmeti, 3 Bin 271 Uyuşmazlığı Tatlıya Bağladı
Arabuluculuk Hizmeti, 3 Bin 271 Uyuşmazlığı Tatlıya Bağladı
27.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
27.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!