Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilçelerdeki SGK borçlarını ertelediğini duyurdu. Buna göre Diyarbakır ilinin Sur ile Silvan ilçesindeki borçlar bu yılın son gününe kadar ertelenmiş oldu.

Müjdeli Haberi Sosyal Güvenlik Kurumu Verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı son dakika bir karara imza attı. Alınan karara göre bazı il ve ilçelerdeki Sosyal Güvenlik Borçları ertelendi. Başkanlık bu kararı terör olayları sebebiyle aldı. Yapılan açıklamada borç ertelemesinin 31 Aralık 2018’e kadar devam edeceği duyuruldu. SGK borçlarının ertelendiği il ve ilçeler ise şunlar oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Diyarbakır ilinin Sur ile Silvan ilçelerindeki SGK borçlarını, Şırnak ili ile Hakkari illerindeki tüm borçları erteledi. Ertelemeye konu olan kentler arasında Mardin’de yer aldı. Kentteki Nusaybin ilçesi, Derik ilçesi ve Dargeçit ilçelerindeki SGK borçları ertelendi. Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2018 tarihine kadar borçları ertelenen kentler arasında Siirt’te bulundu. Buna göre kentin Eruh ilçesindeki borçlular borçlarını yılsonuna kadar ödeyebilecek.

Yazılar İl Ve İlçe Müdürlüklerine Gönderildi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı söz konusu kentlerin il müdürlüklerine ve ilçe müdürlüklerini konuyla ilgili yazı iletti. Uygulamanın “28 Aralık 2017 tarihinde, 2017/643 sayılı karar uyarınca” hayata geçtiği belirtildi. İlgili il ve ilçelerdeki “5510 sayılı kanun” çerçevesinde yer alan sigortalı vatandaşların, SGK’lıların; bunun yanında “5510 sayılı kanunda yer alan 4. Madde, birinci fıkra” kapsamında bulunan işveren borçlarının ilan edilen tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

Yapılan açıklama bölgede yaşayan borçlu vatandaşların derin bir nefes almasını sağladı. SGK’ya borcu olan vatandaşlar alınan karardan memnun olduklarını ifade etmeyi ihmal etmedi.