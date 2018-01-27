Jeotermal enerji alanında Türkiye’nin en önemli kaynaklarının bulunduğu Afyonkarahisar bu avantajı fırsata dönüştürdü. Sandıklı ilçesindeki seralarda jeotermal enerjiden yararlanan üreticiler, yılın ilk hasadı için düğmeye bastı.

Jeotermal 16 Sera Domates Hasadına Başladı

Jeotermal kaynaklarını değerlendirerek iyi tarımın hayata geçmesini sağlayan Sandıklı ilçesi, domates hasadına şimdiden başladı. Alınan bilgilere göre ilçe genelinde jeotermal kaynaklarla üretim yapan 16 sera bulunuyor. Bu seralarda bu günlerde domates ürettiği belirtilirken, hasadın yaklaşık 9 ay boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Üretim 650 Dekarlık Alanda Yapılıyor

İyi tarım ve Sandıklı ilçesindeki 16 seradan sorumlu isim olan ziraat mühendisi Veyis Akşit konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Akşit, seralardaki üretimin toprak kullanılmadan yapıldığını, üretimin Hindistan cevizi kabuğu bitkileriyle devam ettiğini söyledi İlçedeki 16 seranın toplamdaki üretim alanının 650 dekarlık alanı kapladığını ifade ederek, “Bu seralarda domates üretimi yapıyoruz. Seraların büyüklükleri farklılık gösteriyor. 16 seradan en küçüğü 10 metrekare alanı kaplıyor. En büyük sera ise 80 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Diğer seralar arasında 30 bin metrekare olanda var, daha küçük olanda! İyi tarım yönteminin hayata geçirildiği bu seralarda domatesin yetişme süresi 3 aylık dilimi buluyor. Yılın kalan 9 ayında ise hasat yapıyoruz” dedi.

“800 Kişiyi İstihdam Etti”

Jeotermal seralardaki hasadın hafta bazlı olarak yapıldığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Akşit, her bir dekardan yıl bazında elde edilen verimin 60 ton olduğunu söyledi. Bu seraların bölgedeki 800 vatandaşa ise iş kapısı araladığına dikkat çekti. Üretilen domateslerin öncelikle iç pazara sunulduğunu belirterek, “İyi tarımla üretilen domatesler yoğun bir talep görüyor. Bu ürünler yurtdışına dahi ihraç ediliyor. Bu kapsamda tüketiciler Sandıklı Domatesini akıllarında şüphe olmadan rahatlıkla tüketebilir” şeklinde konuştu.