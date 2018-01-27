İlgili sanayicileri bilgilendirmek ve firmaların sorumluluklarını aktarmak amacıyla İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hk. Yönetmelik” seminerinin ikincisi 26 Ocak 2018 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi. İKMİB ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) işbirliği ile “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” eğitimleri verilecek.

23 Haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan KKDİK yönetmeliği, 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. İKMİB tarafından düzenlenen seminerde, ilgili sanayiciler yönetmeliğin getirdiği sorumluluk ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Yönetmelik ile gelen yeni uygulamalardan birinin sunulacak kayıt dosyalarının belirli bölümlerinin Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim istenmesi olduğunu ifade eden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Güvenlik Bilgi Formları ve Kimyasal Güvenlik Raporları artık Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimleri için İKMİB olarak TKSD ile işbirliği içerisindeyiz. Değerli firmalarımıza bu konuda da destek vermek için çalışmalarımızın devam ettiğini buradan sizlere duyurmak isterim” dedi.

Türk kimya sektörünün gelişimi için yoğun çalışmalar yürüten İKMİB tarafından düzenlenen “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hk. Yönetmelik” semineri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı ve Kontrolü Şube Müdürü Şeref Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Eylem Özlem Nalbantoğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Temsilcisi Mustafa Bağan ve başta kimya sektörü olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren 300 üye firma ve diğer uzmanların katılımı ile Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı ve TKSD Temsilcisi tarafından verilen seminerde, KKDİK yönetmeliğinin sanayicilere getirdiği yükümlülükler, kimyasal kayıt sistemi, değerlendirme, izin, kısıtlamalar, ön-MBDF, kimyasal değerlendirme uzmanı konuları ve sanayicilerin hangi adımları izlemesi gerektiği ihracatçılara anlatıldı. Firmaların öncelikle KKDİK altındaki rolünü tespit etmesi gerektiği sonrasında ne üretip-ithal ettiği, KKDİK kapsamında olup olmadığı, maddenin kayıt kapsamında olup olmadığı, maddenin izole ara madde olup olmadığı, üretilen veya ithal edilen maddenin 1 ton üzerinde olup olmadığı ve maddenin miktarının hesaplanmasına ilişkin adımların izlenmesi gerektiği aktarıldı.

REACH’i uyumlaştıran KKDİK yönetmeliğinin önemine dikkat çeken İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Bugün Çin, Güney Kore, Rusya, Malezya, Tayvan ve şimdi de Türkiye REACH’i model alan kimya politikalarını benimsemiştir. Bu yönetmeliğin amaçları arasında yer alan, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak gibi faydaları da beraberinde getirecektir. Çevre mevzuatlarının uyumlaştırması ve uygulanması zorlu bir süreç olmakla birlikte, uzun vadede kamu sağlığı, çevre ve rekabet açısından getirdiği faydalar daha öne çıkmaktadır” dedi.

Bu süreçte, yükümlülüklerin altından kalkmak için Bakanlığın rehberliğine ve desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Akyüz, “Bu çerçevede özelikle yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda üretilen ve ithal edilen maddeler kapsamında firmalarımızın sorumluluklarını aktarmak ve yeni yönetmelik kapsamında uygulamaların detaylandırılacağı seminerin firmalarımız için verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

KKDİK Yönetmeliği 23 Aralık 2017’de Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan KKDİK Yönetmeliği, 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bir geçiş süresi vermekle birlikte sanayiciler tarafından yılda 1 tonun üzerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal hammaddeler için Bakanlıkça kurulan bir sisteme elektronik olarak kayıt yapılmasını gerektiriyor. Avrupa’da REACH Tüzüğü kapsamında uygulanan tehlikeli kimyasallara yönelik kısıtlamalar, yeni yönetmelikle Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Ayrıca yönetmelik, sanayicilere yüksek önem arz eden bazı kimyasallarla ilgili bilgi verme ve izin yükümlülükleri de getirecek. KKDİK, sadece kimyasal üreticisi firmaları değil mamül ve yarı mamül üreten firmaları da etkiliyor