Düzenlediği toplantılar ile Türkiye ve Ankara ekonomisine dair önemli konuları gündeme getiren Kolejli İş Adamları Derneği, Midi Otel’de “Türkiye’nin Yakın Geçmişi ve Geleceği” konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin geçmişten günümüze gelişiminin mercek altına alındığı toplantı Kolejli İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Çınar’ın konuşmasıyla başladı. Yönetim değişimi öncesi son toplantıya imza attıklarını anlatan Hakan Çınar “Bugün kendisi de Kolejli olan Ahmet Kasım Han’ı aramızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi ile gerçekleştireceğimiz toplantımızda bugünün ekonomisini ve dünyayı konuşacağız.” ifadelerini kullandı. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han ise uzmanlık alanı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne dair açıklama yaparak “Kolejli olmanın verdiği gururu her zaman yaşadım. Mesleğim Uluslararası İlişkiler. Bizim işimizin temeli güç. Güç denilen kavram ile uğraşıyoruz. Bunun sonuçlarını dinamiklerini anlamaya çalışıyoruz. Dünyada olup bitenin ne olduğunu anlamaya çalışırız. Eskiden sadece devletlerin orduları varken, şimdi artık örgütlerin ciddi biçimde toplumsal hayatı tehdit edici sorunlar doğuracak kapasiteleri oluşmaya başladı. Hayatımızda nerdeyse yaptığımız her şey uluslararası” ifadelerini kullandı.

“Sahip Olanlar ile Olmayanlar Arasında Fark Var”

“ Zenginliğe sahip olanlar ile olmayanlar arasındaki farkın ciddi bir şekilde açıldığı bir dünyada yaşıyoruz” açıklamasında bulunan Han, sözlerine şöyle devam etti: “7,5 milyar insan arasında, dünyada kaç tane milyoner olduğunu biliyor musunuz? 35 milyon kişi. 30 milyon dolardan fazla parası olan kaç kişi var? 210 bin civarında. 1 milyar dolardan fazlası olan kaç kişi var? 2 bin küsur. Sadece 35 milyon dünya insanının, 1 milyon dolardan fazla parası var. Bitcoin bitcoin dünya ekonomisini değiştiren bitcoin ve altcoinlerin toplam değeri 241 milyar dolar. Bu hiçbir şey değil. Türev piyasalarda mevcut varlıklar ile karşılaştırdığınızda 5,5 katrilyon dolarla 12 katrilyon dolar arasında değişen bir para dönüyor dünyada. Bu altınların değeri ile bu işlemlerin 0.00001 ‘ini anca karşılayabilirsiniz. Yıkıcı güç mali formunda bugünün dünyasında buna benziyor.”

“Türkiye İhracata Dayalı Büyümüyor”

Türkiye’nin ekonomik büyümesine dair görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Ahmet Kasım Han “Türkiye’nin ekonomik performansının ne olup olmadığından kaynaklanan gücü mevcut değildir. Türkiye ihracata dayalı büyümüyor. İhracat yapmak için o kadar büyük ithalat yapmak zorundayız ki geride kalan para bir işe yaramıyor. Türkiye, bu sene cari açığı 47 milyar küsur dolar ile bitirdi. Yüzde 7 büyümüş bir ülkedeyiz. Sorun olabilir bu durumda” dedi.