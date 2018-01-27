"V Hepyeni" uygulaması, teknolojiye zamanında erişim sağlanmasını kolaylaştırırken, ürünlerin tecrube edilmesini de yeni boyutlara taşıyacak. Televizyon satın alma sürecini üyelik sistemi haline getiren Vestel, V Hepyeni üyesi müşterilerine ilave avantajlar da sunacak.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, perakende sektöründe büyük bir teknoloji ve hizmet deneyimi yaşatacak olan V Hepyeni uygulamasını faaliyete soktu. Elektroniği markalarının her sene çok sayıda yeni model tasarlaması sebebiyle tüketicilerde daima yeni ürünün çıkacağına yönelik düşüncelerin oluşması ve tüketiciyi satın alıp almama konusunda ikileminde bırakması sonucunda ortaya çıkan uygulama, tüketicilere süreklilik sağlanması durumunda ürün modelini yükseltme olanağı tanıyor.

Tüketici Üyeliğine Odaklı Firma

İlk aşamada Vestel TV’lerde geçerli olan uygulama, firma müşterilerinin televizyonlarını aldıktan sonra 2 sene içinde yeni çıkan model ile değişim fırsatı sunuyor. Vestel mağazalarında uygulamaya üye olan firma müşterileri, bütün kurulum süreçlerinden ve satış sonrası hizmetlerden VIP servis olarak faydalanıyor. Oluşturduğu üyelik platformu ile Türkiye’de bir ilke imza attığını belirten Vestel, uygulamanın yalnızca yeni model imkanı değil, tüketicilere ilave avantajlar da sunacak.

İstanbul Vestel mağazasında gerçekleştirilen basın toplantısında "V Hepyeni" uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, inovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki tecrübelerinden dijital dönüşüm sürecini hızlı ve etkili şekilde kullanmak için faydalanacaklarını dile getirdi. Güler, firmanın yenilikçi vizyonunu yansıtan, perakende sektöründe yeni bir dönem başlatacak uygulamadan gurur duyduklarını aktardı.