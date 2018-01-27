Dünya üzerinde 51 ülkede "Vergisiz Alışveriş" hizmeti sunan Global Blue, 1996 senesinden günümüze hizmetlerini Türkiye genelinde 8 bini aşkın perakende noktasında sürdürüyor, bunun yanı sıra şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarında 25 iade noktası buluyor. Türkiye'de bulunan tax free alışverişlerine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, 2017 senesinde Türkiye’ye gelen turistlerin toplam 1.4 milyar lira tutarında alışveriş yaptığını dile getirdi.

Yabancı turistlerin bu alışverişin 716 milyon lira tutarındaki bölümü için vergiden muaf (Tax Free) işlemlerini tamamlayarak toplam 75 milyon lira KDV iadesi aldığına dikkat çeken Şeyhun, 2017 senesinde yabancı turistlerin yaptığı alışverişin 2016 senesine kıyasla yüzde 32 oranında arttığına işaret etti. Şeyhun, işlem adetlerinin 2016 senesiyle aynı seviyede bulunduğunu fakat buna rağmen alışveriş başına averaj harcamanın, 2016 senesine kıyasla döviz kurlarındaki artıştan ve enflasyondan dolayı yüzde 31 yükseldiğini anlattı. En Çok Alışveriş Katarlı Turistlerden

Yapılan alışverişlerin yüzde 45'lik bölümünün Orta Doğu ülkelerinden olduğunu bildiren Şeyhun, belirtilen yüzde 45'lik payın genel ortalama ile aynı düzeyde yüzde 32 oranında büyüme gösterdiğini dile getirdi. Şeyhun, uçak krizi sebebiyle ciddi oranda düşüş gösteren Rusların alışverişinin yeniden (Toplam Tax Free Satış) yüzde 148 büyüyerek toparlandığını aktararak, özellikle Çinli turistlerin neden olduğu yüzde 208 oranındaki artışın önemini belirtti.