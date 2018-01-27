Platformdan toplam değeri 500 milyon doları geçen, 523 milyon tane NEM çalındı. Japonya'nın en güçlü kripto para borsasından biri olan Coincheck, 26 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde aldığı kararla müşterilerinin hesaplarını kilitleyerek borsadan başka bir adrese para ya da kripto para akışını engellemişti. Firmanın aldığı karar Bitcoin, Ether ve Ripple gibi kripto paraların değerinde yüzde 5 oranında değer kaybına sebep oldu. Borsalarda XEM adıyla işlem görmekte olan NEM isimli kripto para biriminin değerinde ise yüzde 10 oranında değer kaybı görüldü. Hesapların kilitlenmesinin ardından konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Coincheck yetkilileri, tarihin en büyük siber soygunlarından birini yaşadığını bildirdi.

Coincheck yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, şirket ilk önce neler yaşandığını aktardı. 26 Ocak tarihinde hackerların NEM'lerin tutulduğu sıcak cüzdana ait private key'lerini bulduğunu anlatan yetkililer, yetkisiz yapılan işlem aracılığıyla toplam değeri 534 milyon dolar tutarında olan, 523 milyon tane NEM'in çalındığını bildirdi. Ripple ya da diğer kripto para birimlerinin de ele geçirildiğine yönelik haberleri yalanlayan yetkililer, çalınan kripto paraların tümünün müşterilere ait olduğunu ve siber soygunun Japonya Finansal Hizmetler Dairesi ve yerel güvenlik güçlerine bildirildiğini dile getirdi. Kullanıcılar Paralarını Geri Alamayabilir