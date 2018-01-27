Bitcoin hisseleri zaten düşüş eğiliminde seyrederken, Japonya'da en yaygın para borsası Coincheck'in hacklenmesiyle kripto paralar değer kaybetmeye başladı. Coincheck, herhangi bir sebep belirtmeden müşterilerinin para çekme işlemlerini engelledi. Bu olayın üstüne Bitcoin ve NEM başta olmak üzere kripto para fiyatları değer kaybetti.

Bitcoin fiyatları bugün dolar karşısında yüzde 7 oranında değer kaybı yaşarken, diğer yaygın kripto paralar Ethereum ve Ripple da yüzde 5.5 oranında ve yüzde 12 oranında değer kaybetti. Bitcoin'in düşüşü devam ediyor. Bitcoin fiyatları 10.815 dolar, 40.500 lira civarında seyir izlerken bu değer kaybında en büyük nedenin Japonya olduğu belirtildi. Ülkenin en güçlü kripto para borsalarından Coincheck, bir açıklama yapmaksızın müşterilerin varlıklarını almasını ve Bitcoin alım satımını durdurdu. NEM bazlı ticaret de durduruldu ve NEM hisseleri yüzde 14.5 oranında değer kaybederek 0.81 dolara geriledi.

Merkezi Tokyo'da bulunan Coincheck'in, Japon finansal kurumlar tarafından yetkili olmadığı ve buna karşın ülkenin en popüler kripto para borsası olduğuna dikkat çekildi. Buna ek olarak, ABD Maliye Bakanlığı'na terörizm ve finansal istihbarat bölümünün Asya bankaları ve finansal otoritelerine sanal para hareketlerinin takip edilmesi için daha çok çalışmasının gerektiği yönünde açıklamalar yapıldığı belirtildi. The Washington Post'tan derlenen habere göre, Maliye Bakanı Yardımcısı Sigal Mandelker, sanal paralarda dünyanın düzenlemeler yapmasının gerekliliğini dile getirdi.