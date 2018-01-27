Bu ürünün özel bir ürün olduğunu ve ürünün Konya'nın konumu itibarıyla başarılı bir şekilde gönderiminin sağlandığını dile getiren Erkon Konsantre Fabrika Müdürü Orhan Özmen, Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havuç konsantresinin genellikle ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanıldığını aktardı. Dinamik nüfusu, ekonomik gücü ve süt üretimiyle ön planda olan Ereğli, meyve, beyaz kiraz ve siyah havuç üretimiyle göze çarpıyor. Ereğli'nin coğrafi işareti olarak tescillenen siyah havuç, Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı araziye kurulu fabrikada işlenerek konsantre haline getiriliyor. Sonrasında gıda renklendiricisi olarak kullanılmak için ihraç ediyor.

İşlenmiş Mamul Olarak İhraç Edilmeye Başlandı