Bu ürünün özel bir ürün olduğunu ve ürünün Konya'nın konumu itibarıyla başarılı bir şekilde gönderiminin sağlandığını dile getiren Erkon Konsantre Fabrika Müdürü Orhan Özmen, Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havuç konsantresinin genellikle ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanıldığını aktardı. Dinamik nüfusu, ekonomik gücü ve süt üretimiyle ön planda olan Ereğli, meyve, beyaz kiraz ve siyah havuç üretimiyle göze çarpıyor. Ereğli'nin coğrafi işareti olarak tescillenen siyah havuç, Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı araziye kurulu fabrikada işlenerek konsantre haline getiriliyor. Sonrasında gıda renklendiricisi olarak kullanılmak için ihraç ediyor.
İşlenmiş Mamul Olarak İhraç Edilmeye Başlandı
2008 senesinde hizmet vermeye başlayan fabrikada meyve ve sebze sularını konsantre ürün haline getirdiklerini anımsatan Erkon Konsantre Fabrika Müdürü Orhan Özmen, senelik bazda 15 bin ton ürün işleme kapasitesi olan fabrikanın teknolojik alt yapısıyla faaliyet gösterdiğini anlattı. Siyah havucun bu bölgeye özel bir ürün olduğunu ifade den Özmen, ürünün geçmiş dönemlerde yurt dışına ana mamül olarak satıldığını belirterek, fabrika açıldıktan sonra işlenmiş mamul olarak yurt dışına gönderildiğini aktardı. Genellikle Uzak Doğu ülkeleri, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 25 ülkede müşterilerinin bulunduğunu belirten Özmen, ürünün doğal gıda boyası olarak kullanıldığını anlattı.
Fabrikanın faaliyetlerine başlamasıyla bölgede havuç üretiminin arttığına dikkat çeken Özmen, ürünün bölgeye farklı bir dinamizm getirdiğini belirtti. Ürün için 200'e yakın çiftçiyle anlaşma yapıldığını aktaran Özmen, dolaylı yolla 500 kişinin istihdam edildiğini vurguladı.