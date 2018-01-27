Şimşek'ten Değerlendirme! Türkiye Yatırımlar İçin Elverişli
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Şimşek'ten Değerlendirme! Türkiye Yatırımlar İçin Elverişli


Şimşek'ten Değerlendirme! Türkiye Yatırımlar İçin Elverişli
Şimşek'ten Değerlendirme! Türkiye Yatırımlar İçin Elverişli Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-27 Saat: 15:58:08
Anasayfa Yatırım Şimşek'ten Değerlendirme! Türkiye Yatırımlar İçin Elverişli

Davos Zirvesi’nde dünyaca ünlü 40 şirketin CEO’larıyla görüşen Başbakan Yardımcısı Şimşek, parayı yöneten şirketlerin Türkiye’nin yatırımlara elverişli bir ülke olduğunu düşündüklerini aktardı.

Parayı yöneten şirketlerin Türkiye’nin yatırımlara elverişli bir ülke olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, buna rağmen jeopolitik risklerin ve müttefiklerle yaşanan gerginliklerin yatırımcıları karasız bıraktığına işaret etti. İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'a katılımda bulunan Şimşek, konuya ilişkin açıklamalar yaptı. 

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik düşünceleri hakkında değerlendirmede bulunan Şimşek, yabancıların ülkeyi yatırımlar için elverişli bir ülke olarak gördüğünü belirterek, uygulanacak para politikasında önceden tahmin edilebilecek gelişmelerin gerekliliğine işaret etti. Türkiye’ye fon akışının olduğunu anlatan Şimşek, reel sektör yatırımları incelendiğinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye kaygılı olmadığını gördüklerine değindi. Türkiye’yi dışardan izleyenlerin algılarının değiştiğini aktaran Şimşek, 2017 senesinde Türkiye’ye 12 milyar dolar değerinde yatırım yapıldığını anımsattı. Şimşek, 40 şirketin CEO’larıyla temas kurduklarını ve genel havayı olumlu bulduğunu dile getirdi. 

ABD Tutarsız Davranıyor

ABD Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Şimşek, yaşanan siyasi gerilimlerin etkisinin sınırlı olduğuna değindi. ABD'nin uzun zamandır Türkiye’nin NATO’da birlikte olduğunu ve müttefiki konumunda olduğunu anımsatan Şimşek, ABD'nin Suriye’de politikasını anlamakta zorluk çektiklerini belirterek, ABD'nin tutarlı olmasını istediklerini belirtti. 

Türkiye ekonomisinin geçen senenin ilk 3 çeyrek döneminde yüzde 7.4 oranında büyüdüğünü ve 1.3 milyon kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Şimşeki, bu oranların Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oranlarının daha üstünde olduğunu dile getirdi. Türkiye ekonomisinin geçen seneki başarısının tesadüf olmadığına işaret eden Şimşek, hükümetin çok çalıştığını ve bu sonuçların elde edilmesi için doğru zamanda doğru politikalar uyguladıklarını belirtti. Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2018 senesinin Türk ekonomisi için 2017'ye kıyasla daha başarılı performans göstereceğini sözlerine ekledi. 

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