Parayı yöneten şirketlerin Türkiye’nin yatırımlara elverişli bir ülke olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, buna rağmen jeopolitik risklerin ve müttefiklerle yaşanan gerginliklerin yatırımcıları karasız bıraktığına işaret etti. İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'a katılımda bulunan Şimşek, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik düşünceleri hakkında değerlendirmede bulunan Şimşek, yabancıların ülkeyi yatırımlar için elverişli bir ülke olarak gördüğünü belirterek, uygulanacak para politikasında önceden tahmin edilebilecek gelişmelerin gerekliliğine işaret etti. Türkiye’ye fon akışının olduğunu anlatan Şimşek, reel sektör yatırımları incelendiğinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye kaygılı olmadığını gördüklerine değindi. Türkiye’yi dışardan izleyenlerin algılarının değiştiğini aktaran Şimşek, 2017 senesinde Türkiye’ye 12 milyar dolar değerinde yatırım yapıldığını anımsattı. Şimşek, 40 şirketin CEO’larıyla temas kurduklarını ve genel havayı olumlu bulduğunu dile getirdi. ABD Tutarsız Davranıyor

ABD Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Şimşek, yaşanan siyasi gerilimlerin etkisinin sınırlı olduğuna değindi. ABD'nin uzun zamandır Türkiye’nin NATO’da birlikte olduğunu ve müttefiki konumunda olduğunu anımsatan Şimşek, ABD'nin Suriye’de politikasını anlamakta zorluk çektiklerini belirterek, ABD'nin tutarlı olmasını istediklerini belirtti.