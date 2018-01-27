Yükseköğretimdeki 19’uncu yılını geride bırakan Okan Üniversitesi, Tuzla’da açtığı 8 bin metrekare kapalı alana sahip, 140 üniteli Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ve Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği ile sağlık eğitimindeki deneyimini sahaya taşımaya devam ediyor.

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan “Türkiye sağlık alanında fevkalade bir süreç içinde. Sağlıktaki gelişim programı yoluna hız kesmeden devam ediyor. Sağlıkta ülkemizi bir yıldız gibi geleceğe taşıyan vakıf ve özel sektöre teşekkür ediyorum” dedi.

25 milyon dolara mal olan Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım Türkiye’nin son yıllardaki en büyük sağlık yatırımlarından biri olan hastane hakkında “Sağlık alanında güzel bir hizmetin açılışı için bir aradayız. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi Tuzla ve İstanbullular için önemli bir merkez olacak. Okan Üniversitesi’nin aynı zamandaki Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği’nin açılışını da bugün burada bağlantı kurarak yapacağız. Okan Üniversitesi 19 yılda çok ciddi bir deneyim kazandı. Tıp Fakültesi, Okan Hastanesi ve Diş Hastaneleri ile Türkiye’nin gençliğinin kalkınmasına kaynak ayıran ve yetişmiş insan gücümüze katkıda bulunan güzide bir üniversitemiz. Bu açılışlarla üniversitenin imkanları da artmış oluyor” dedi.

"4 Şehir Hastanesini Daha Hizmete Alacağız"

Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Hükümeti’nin sağlık ve eğitim alanındaki yaptıklarına da değindi: Hükümet olarak sağlıkta önemli başarılara imza attık. Sağlık hizmetlerinde dünyanın gelişmiş ülkelerine fark atmış durumdayız. Amerika’da sağlık hizmetlerine ulaşmayan 50 milyon insan var. Hükümetimiz döneminde 80 milyon vatandaşımızın her biri bizim için kıymetlidir dedik. Bedeli ne olursa olsun hakkettikleri sağlık hizmetini vermek için uğraştık. Bunu da başardık. Hastane sayısını 156’dan 532’ye çıkardık. 1840 adet birinci basamak sağlık tesisini inşa ettik. 2618 tane 112 Acil İstasyonumuz var. 618 ambulans vardı, şimdi 4922 tane ambulansımız var. Şehirlerimizi dev sağlık külliyelerine kavuşturuyoruz, şehir hastanelerini açıyoruz. Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta illerimizde şehir hastaneleri açtık. 4 şehir hastanesini daha hizmete alacağız. Şehir hastanelerinde halkımıza her şey bir arada hizmet veriyoruz.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yurt dışından gelen hastaların takibini yapacak bir birim oluşturuyoruz. Bu hem ülkemizin tanıtımı için hem de kaynak sağlamak bakımından bir katkı sağlayacak. Ayrıca komşularımızla ilişkilerimizi de güçlendirecek.

Sağlıkta olduğu gibi de eğitime de öncelik verdik. 2002’de 11 milyar TL olan bütçemiz 2018’de 134 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. 112’si devlet 68’i vakıf olmak üzere toplan 187 üniversitemiz var. İstanbul’da 32’si bizim dönemimizde olmak üzere 57 üniversite var. Devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinin toplamı 99’a ulaştı. Üniversitelerimizin 78’inde diş hekimliği fakültesi mevcut. “

“Sağlıktan Döviz Kazandıracağız”

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise törende “Daha önceki yıllarda Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerimizi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu açmıştık. Türkiye’nin en kapsamlı Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksimiz bu fakültelerin ve meslek yüksekokulunun yanı sıra Türkiye’de sadece birkaç üniversitede yer alan Simülasyon Merkezi’ne de ev sahipliği yapıyor. 2014 yılında Mecidiyeköy’de Diş Hastanemizi , 2016’da Tuzla’da hastanemizi hizmete sokmuştuk. Okan Üniversitesi olarak bugün, sağlık alanında çok önemli bir atılımı daha gerçekleştirerek ülkemizi gururlandırmaya devam ediyoruz. 85 öğrenci ile başladığımız ve bugün 26 bin öğrenciye ulaşan eğitim yolculuğumuzda Okan Üniversitesi’nin gücüyle kurduğumuz Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi, son teknoloji cihazlarla donatılmış olmasının yanı sıra kendi alanında uzman kadrosuyla da ön plana çıkacak. Hastanemiz hizmet ihracatına da katkıda bulunacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın olan konumu nedeniyle farklı ülkelerden hastaların da geleceği bir hastane olarak ülkemize döviz kazandıracak” diye konuştu.