Japonya'dan ve Türkiye'den edindiği birikimler doğrultusunda metale oranla yüzde 50 daha sağlam olan ve yine metalin beşte biri oranında hafif bir malzeme üretimi gerçekleştiren OMÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan, Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Otomobilden uzaya kadar çok sayıda alanda kullanımı sağlanacak olan malzemenin, diğer metal malzemelere oranla daha sağlam ve hafif olduğu biliniyor. Birçok alanda kullanılma ihtimali bulunan malzemenin hafifliği sebebiyle araçların yakıtlarında tasarrufa gidilebileceği belirtiliyor.

Altyapı Geliştirildi

Üretimini gerçekleştirdiği malzeme hakkında detaylı bilgiler aktaran Doç. Dr. Özgür Demircan, Japonya'daki doktora çalışmasıyla birlikte Türkiye genelinde bazı üniversitelerden edindiği bilgiler doğrultusunda üniversiteninde desteğini alarak akademik altyapılarını geliştirdiklerinden bahsetti.

Bu kapsamda MAYMER'in kurulumunu yaptıklarının bilgisini veren Demircan, çevre kirliliğini azaltabilmek ve daha verimli malzemeler üretebilmek adına araçlarda ağırlıkları azaltacak ve daha sağlam malzeme üretecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini işaret etti.

Bunu sağlayabilmek adına metal malzemelerin yerine plastik ve kompozit malzemeler yaptıklarına vurgu yapan Demircan, nano malzemeyle kompozit malzemenin birleşimi çerçevesinde farklı bir malzeme ürettiklerine değindi.

Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nde Birincilik

Söz konusu malzemeyle Bursa'da düzenlenmiş olan Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'ne katılım sağladıklarını ve birincilik ödülünü aldıklarını belirten Demircan, kompozit malzemelerin 30 ila 40 senelik bir kullanım geçmişi olduğunu ifade etti. Kendilerinin farklı olarak gerçekleştirdikleri şeyin kompozit ile nano malzemeyi birleştirmek olduğunu söyleyen Demircan, bahsi geçen malzemenin dünya genelinde herhangi bir örneğinin olmadığını da vurguladı.

Üretimini yaptıkları malzemenin temel araştırmalar konusunda kaynak olabileceğini dile getiren Demircan, malzemenin çekme ve çarpma mukavemetinin fazla olduğunu, kullanım ömrünün daha çok olduğunu ve paslanma karşısında dayanıklı olduğunu sözlerine ekledi.