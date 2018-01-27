Maliye Bakanı Naci Ağbal, amatör spora destek vermek amacıyla bazı adımların atıldığını ve bu çerçevede yeni bir destek modeli üstünde çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Spor kulüpleri tarafından sporculara verilen ücretler üstünden gelir vergisi stopajı oluştuğuna değinen Ağbal, önerilerinin, spor klüplerinin sporcular ve klüplere ait şirketler üstünden gerçekleştirdiği stopaj vergilerini vergi dairelerine beyan etmeleri, zamanında ödemeleri ve bunun sonucunda ödedikleri verginin belirli bir süre içerisinde iade edilmesi olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu Kabul Ederse Düzenleme Yapılır

Bu durumun kulüplerle de görüşüldüğünü ve herkesin talep ettiği bir konu olduğunu söyleyen Ağbal, Bakanlar Kurulu tarafından kabul görülmesi halinde bu şekilde bir düzenleme gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerinin yönetilmesi ve sorumlulukları şeklindeki konulara ilişkin faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirten Ağbal, şu anda sadece vergi kanalları vasıtasıyla amatör spor branşlarına dair bazı düzenlemeler öngördüklerinin altını çizdi.

Kulüplerin mali sürdürülebilirliği sağlayabilmesi ve mali yönetimi kuvvetlendirebilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Ağbal, kulüplere bütçelerini bazı kriterler doğrultusunda yönetmeleri gerektiğini söylediğini anımsattı.

Kulüplerin Borçları Ödenmeli

Kulüplere ait borçların ödenmesinin gerekli olduğuna vurgu yapan Ağbal, halihazırdaki kanunlar çerçevesinde bir tek spor kulüplerine ilişkin değil, herkese ilişkin açık düzenlemelerin var olduğunu ve bir vergi mükellefinin borcunu ödeme sıkıntısı içerisindeyse tecil müessesesi vasıtasıyla söz konusu borcu zamana yayabildiğini dile getirdi.

Uzlaşma müessesesi kapsamında kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini savunan Ağbal, vatandaşların vergi kanununda bulunan boşluklardan ve yorum hatalarından dolayı haksız vergi ödemesinin de doğru olmayacağını bildirdi. Bu durumun devlete yönelik güveni ve saygınlığı azaltabileceğinin altını çizen Bakan Ağbal, vatandaşların ve devletin hakkı dengesini gözetip, adaletli bir karar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.