Birçok uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma neticesinde 500 milyar dolar civarında mermer rezervinin yer aldığı ifade edilen Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Mermer OBS adına ÇED raporuna onay verildiği bildirildi.

900 yıllık gereksinimi karşılayacak söz konusu rezerve ilk kazmanın sene sonunda vurulacağı bildirilirken, bölge geneline fabrika kurularak toplam da 12 bin ila 15 bin kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi.

Bakanlık ÇED Raporunu Onayladı

Gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda 15 senelik zaman dilimi içerisinde bitirilmesi öngörülen sürecin 3 senede tamamlanarak ÇED raporunu bakanlığın onayladığı dile getirildi. Proje hakkında detaylı bilgiler ise Orhaneli Belediye Başkanı olarak görev yapan İrfan Tatlıoğlu'ndan geldi.

Projenin söz sahibi olan herkes tarafından kabul gördüğünü söyleyen Tatlıoğlu, kendisinin oldukça onurlandığını dile getirdi. Bursa Kent Konseyi'nden destek gördüklerini söyleyen Tatlıoğlu, Bursa milletvekillerinin ve bakanlarının da projenin önünü açabilmek adına çaba gösterdiklerini ifade etti.

Orhaneli'ne 61 adet firmanın fabrika açacağı sözünü verdiğini işaret eden Tatlıoğlu, kurulacak fabrikalar neticesinde çok sayıda kişinin istihdam edileceğini belirtti. Orhaneli'nin nüfusunun 22 bin seviyesinde bulunduğunu ve yapılacak istihdamlarla 60 bin kişilik artış olacağını bildiren Tatlıoğlu, altyapı çalışmalarına başladıklarının altını çizdi.

İlk Etapta 18 Blok 144 Konut

Tatlıoğlu, bu kapsamda ilk etap çerçevesinde 18 blok ve 144 konutun yapılacağını söyleyerek, ikinci etap içinde vatandaşların yoğun şekilde talep gösterdiğini vurguladı. Orhaneli geneline toplam da 844 konut yapacak yerlerinin bulunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Tatlıoğlu, ikinci etap projesinin ihalesininde yapıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan şimdilik 200 metreden oluşan viyadük ile 2 kilometreden oluşan bir tünelle birlikte Doğanjı barajının karşısına geçerek Kapıkaya bölgesine geleceklerine dikkatleri çeken Tatlıoğlu, ikinci etap projesinde ise 3 adet tünel ile Erenler bölgesine gidilmesinin planlandığını vurguladı.