Milyarder Bill Gates Süper İnek Projesine 155 Milyon Lira Yatırım Yapacak!
Advert Advert Advert


Milyarder Bill Gates Süper İnek Projesine 155 Milyon Lira Yatırım Yapacak!


Milyarder Bill Gates Süper İnek Projesine 155 Milyon Lira Yatırım Yapacak!
Milyarder Bill Gates Süper İnek Projesine 155 Milyon Lira Yatırım Yapacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-27 Saat: 17:28:08
Anasayfa Eko Gündem Milyarder Bill Gates Süper İnek Projesine 155 Milyon Lira Yatırım Yapacak!

Bill Gates'in süper inek projesi kapsamında kolları sıvadığı belirtilirken, söz konusu projeye 155 miyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Dünya genelinde en zenginler listesine en ön sıralardan giriş yapan ve Microsoft'un sahibi konumunda bulunan Bill Gates, daha az tüketim yapan, daha güçlü olan ve daha verimli bir inek ırkını üretmek amacı barındıran süper inek projesi kapsamında milyonlarca liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor. 

155 Milyon TL Yatırım

Bahsi geçen proje kapsamında süper inek yaratabilmek adına toplam da 29 milyon sterlin yatırım yapacak olan Bill Gates'in Afrikalı ineklerin DNA'sı üstünden her alanda yetiştirilmeye uygun olan verimli bir hayvan yetiştirme amacı taşıdığı ifade ediliyor. Bill Gates'in gerçekleştireceği yatırım ise Türk Lirası cinsinden 155 milyon liraya denk geliyor. 

İngiltere Holstein-Friesians cinsi ineklerden günlük bazda 19 litre süt elde edildiği belirtilirken, bu ineklerin Afrikalı kuzenlerinden ise yine günlük bazda sadece 1.5 litre süt alınabildiği belirtiliyor. Fakat tüm bunların yanı sıra Afrika sığırlarının yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabildiği ve daha az tüketim gerçekleştirdiği dile getiriliyor. 

Tarım ve Hayvancılık Yaşam Cankurtaranı

Edinburgh Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşma kapsamında araştırma finansmanının duyurusunu yapmadan önce hayvancılığı büyülü bir şey olarak nitelendiren Bill Gates, en fakir ülkelerde hayatını devam ettiren bir milyarı aşkın insan için tarım ile hayvancılığın, yoksulluğun ötesinde bir yaşam kurtarıcısı olduğunu belirtti. Ayrıca Gates, konuşması sırasında aynı hayatta kalabilirlik çerçevesinde daha üretken bir ineğe sahip olunabileceğine vurgu yaparak projenin önemine değindi. 

Öte yandan Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının ise kısmi olarak Uluslararası Kalkınma Departmanı tarafından finanse edilen araştırmalar neticesinde, tropikal bölgelerdeki hastalıklarla karşılaşan sığırların hayatlarını kurtarabilmek adına aşı geliştirme amacı taşıyan yazılım kullanacakları belirtildi. 

Bill Gates süper inek projesi yatırım Edinburgh Üniversitesi Microsoft İngiltere
KREDİ HABERLERİ
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Arabuluculuk Hizmeti, 3 Bin 271 Uyuşmazlığı Tatlıya Bağladı
Arabuluculuk Hizmeti, 3 Bin 271 Uyuşmazlığı Tatlıya Bağladı
Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak
Dört İşlem Yapamayan Vale ve Otopark Görevlisi Olamayacak