Dünya genelinde en zenginler listesine en ön sıralardan giriş yapan ve Microsoft'un sahibi konumunda bulunan Bill Gates, daha az tüketim yapan, daha güçlü olan ve daha verimli bir inek ırkını üretmek amacı barındıran süper inek projesi kapsamında milyonlarca liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

155 Milyon TL Yatırım

Bahsi geçen proje kapsamında süper inek yaratabilmek adına toplam da 29 milyon sterlin yatırım yapacak olan Bill Gates'in Afrikalı ineklerin DNA'sı üstünden her alanda yetiştirilmeye uygun olan verimli bir hayvan yetiştirme amacı taşıdığı ifade ediliyor. Bill Gates'in gerçekleştireceği yatırım ise Türk Lirası cinsinden 155 milyon liraya denk geliyor.

İngiltere Holstein-Friesians cinsi ineklerden günlük bazda 19 litre süt elde edildiği belirtilirken, bu ineklerin Afrikalı kuzenlerinden ise yine günlük bazda sadece 1.5 litre süt alınabildiği belirtiliyor. Fakat tüm bunların yanı sıra Afrika sığırlarının yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabildiği ve daha az tüketim gerçekleştirdiği dile getiriliyor.

Tarım ve Hayvancılık Yaşam Cankurtaranı

Edinburgh Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşma kapsamında araştırma finansmanının duyurusunu yapmadan önce hayvancılığı büyülü bir şey olarak nitelendiren Bill Gates, en fakir ülkelerde hayatını devam ettiren bir milyarı aşkın insan için tarım ile hayvancılığın, yoksulluğun ötesinde bir yaşam kurtarıcısı olduğunu belirtti. Ayrıca Gates, konuşması sırasında aynı hayatta kalabilirlik çerçevesinde daha üretken bir ineğe sahip olunabileceğine vurgu yaparak projenin önemine değindi.

Öte yandan Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının ise kısmi olarak Uluslararası Kalkınma Departmanı tarafından finanse edilen araştırmalar neticesinde, tropikal bölgelerdeki hastalıklarla karşılaşan sığırların hayatlarını kurtarabilmek adına aşı geliştirme amacı taşıyan yazılım kullanacakları belirtildi.