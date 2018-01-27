Ordu'da geçtiğimiz sene içerisinde 11 bin 425 gıda ve yem işletmesinin denetimi gerçekleştirilirken, toplam da 131 gıda ve yem işletmesine, 556 bin liralık para cezası uygulandı.

Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak görev yapan Kemal Yılmaz konu hakkında açıklamalarda bulunarak, geçtiğimiz sene içerisinde gıda ve yem denetimleri konusunda yoğun bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

131 İşletmeye Ceza

İl Müdürlüğü olarak 2017 senesi içerisinde 11 bin 425 gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve bu denetimler kapsamında 855 gıda ile yem numunesinin alındığını söyleyen Yılmaz, gerek yapılan analizlerde gerekse denetimlerde uygunsuz olduğu tespit edilen 129 gıda ve 2 yem işletmesine cezai işlem uygulandığını belirtti.

Verilen para cezalarının yanı sıra 5 işletme adına savcılığa suç duyurusunda bulunulduğuna dikkatleri çeken Yılmaz, numune alımları çerçevesinde, gıdalarda insanların sağlığını riske atan kriterler ile taklit ve tağşişe ilişkin tespitler üstünde ağırlıklı bir şekilde durulduğunu ifade etti.

174 Alo Gıda Hattı Aranmalı

Tüketicilerin bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaları halinde, söz konusu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi adına ilgili kurumlara veya yetkisi bulunan makamlara müraacatta bulunma hakkını içeren şikayet hakkının da bulunduğuna vurgu yapan Yılmaz, gıda zehirlenmesine maruz kalan tüketicilerin ya da satın almış olduğu gıdalar hakkında herhangi bir şikayeti olan tüketicilerin 174 Alo Gıda Hattı'nı aralamlarını istedi.

Yeterli kalitede olan, gereksinimlerini karşılayacak miktarda bulunan sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmanın her insanın temel hakkı olduğundan bahseden Yılmaz, bahsi geçen hak kapsamında, İl Müdürlüğü olarak çalışmaların her zamankinden daha büyük bir kararlılık ve azimle süreceğini sözlerine ekledi.