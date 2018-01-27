Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından AB standartları doğrultusunda deterjan yönetmeliği oluşturulduğu belirtildi. Deterjan yönetmeliği kapsamında bundan sonra detarjan ambalajlarının kolay bir şekilde açılabilir olmayacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deterjan Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, dış ambalajların, deterjanın bireysel dozlarının görünmesini engelleyecek bir biçimde opak, mat ve benzeri niteliklerde olacağı bildirildi.

Açma Kapama Koşullarının İşlevselliğini Koruyacak Kapak

Ayrıca deterjan ambalajlarının kolay bir şekilde tekrar kapanabileceği, kendi kendine ayakta durabileceği bir yapıda olacağı ifade edilirken, dış ambalajın tekrar açılma ve kapanma koşulları kapsamında işlevselliğini koruyacak olan bir kapak ile donatılacağı dile getirildi.

Küçük çocukların deterjan ambalajlarını açmasını önleyecek bir sistemin getirileceği bildirilirken, tablet deterjanların kaza ile ağza alınması halinde, en çok 6 saniye süreyle oral itici davranış sergileten güvenli konsantrasyonda caydırıcı bir ajan barındıracağı işaret edildi.

Meyve Grafik Gösterimleri Yasak

Öte yandan deterjanların ambalajlarında ürünlerin adının ve ticari adının, piyasalara sunan firmanın adının, adresinin, e-posta adresinin, telefon numarasının, kullanma talimatının ve özel uyarıların yazılacağı belirtildi. Söz konusu bilgilerin Türkçe olarak yazılacağı ifade edilirken, tüketicilere sunulan deterjanların ambalajları üstünde hatalı kullanıma yöneltebilecek meyvelerin grafik gösterimlerinin yasaklandığı dile getirildi.

Deterjan ambalajlarının üstünde bulunan uyarı ibaresinin ise gözle görülebilecek ve dikkat çekecek bir alanda ve formatta olması gerektiği vurgulanırken, bunun yanı sıra tek kullanımlık tablet çamaşır veya bulaşık makinesinin deterjanları içinde ayrıca bir dış ambalajın olması gerektiği bildirildi.