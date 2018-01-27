Bu yıl 23 ile 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Davos Zirvesi hem ilginç hem de düşündürücü konuların konuşulduğu bir yıla imza attı. 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda bu yıl en çok konuşulan durum ise ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 48. kez toplandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos Zirvesi’ne damga vurduğu görüldü. Trump’ın Filistinlilere yönelik hakaretleri ve yardımları keseceği tehdidi, en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Aynı zamanda Donald Trump’ın ülkeler arasında ve küreselleşme konusunda yaratmış olduğu polemiklerin üzerinde durularak, yorumlar yapıldı.

Davos Zirvesi’nin açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaparken, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. Hindistan Başbakanı Modi yapmış olduğu konuşmada küreselleşmenin eski parıltısını kaybettiğini dile getirirken ABD Başkanı Trump, yapmış olduğu konuşma ile tekrardan dikkatleri üzerine çekti.

Davos Zirvesi’nde Trump Gerilimi

Konuşması sırasında yapmış olduğu itiraf ile herkesi şaşkına çeviren Donald Trump, 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda gerilim yaşanmasına sebep oldu. Ülkesi ve başkanlığı hakkında ağır suçlamalarda bulunan medyayı eleştirirken aynı zamanda siyasi konulara da değinen Trump, ülkelerin DEAŞ ile iş birliği haline girmesi gerektiğini savunan ifadelerde bulundu. Yapmış olduğu konuşmalar ile herkesi şaşkına çeviren Trump, konuşması boyunca ve konuşması sonrasında büyük bir gerilime sebep oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsviçre’de konuşma yapacak olması İsviçre halkının da protesto etmesine sebep oldu. İsviçre’nin Bern, Zürih, Basel ve Lozan eyaletlerinde halk tarafından Donald Trump’ın konuşma yapacak olması protesto edildi.