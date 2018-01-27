TCMB Kapasite Kullanım Oranlarını Açıkladı
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TCMB Kapasite Kullanım Oranlarını Açıkladı


TCMB Kapasite Kullanım Oranlarını Açıkladı
TCMB Kapasite Kullanım Oranlarını Açıkladı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-27 Saat: 20:35:01
Anasayfa Eko Gündem TCMB Kapasite Kullanım Oranlarını Açıkladı

2017 yılına oranla her mal grubu içerisindeki kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde 2018 yılında düşüşler yaşandığı gözlendi.

25 Ocak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ocak ayındaki kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Yapmış olduğu açıklama da tüm mal grupları incelendiğinde ve mal gruplarını, gruplarına yönelik ayrım yapıldığında kapasite kullanım oranlarında bir azalış görüldüğünü ifade eden TCMB, en çok azalışın imalat sanayisinde yaşandığını dile getirdi.

2017 yılına oranla her mal grubu içerisindeki kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde 2018 yılında düşüşler yaşandığı gözlendi. En büyük düşüş imalat sanayisinde gerçekleşti. Açıklanan verilere göre imalat sanayisinde geçtiğimiz yıla oranla kapasite kullanım oranının yüzde 0.8 oranda azaldığı görüldü. Kapasite kullanım oranlarına bakıldığında yaşanan bu düşüşler mevsimler faktörlere bağlandı. İklimde yaşanan değişimler ile imalat sanayisinde düşüş yaşanacağını beklediğini ifade eden TCMB, bu düşüşlerin baz alınmaması gerektiğini ve bu kapasite kullanım oranlarının Şubat ayından itibaren değişeceğini ifade etti. TCMB tarafından açıklamalara göre bu yıl kapasite kullanım oranında mevsimsel faktörler ortadan kalktığı takdirde en yüksek artışı imalat sanayisi yaşayacak.

İmalat Sanayisi KKO Oranı

İmalat sanayisinin geçtiğimiz yılki kapasite kullanım oranı yüzde 82 idi. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan Ocak ayı kapasite kullanım oranlarına göre imalat sanayisindeki kapasite kullanım oranı yüzde 0.8 geriledi. Ocak ayındaki kapasite kullanım oranı imalat sanayisinde böylelikle yüzde 78,2 oranına gerilemiş oldu.

Aralık ayına oranla imalat sanayisinin yüzde 0.3 gerilediği görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan oranlara göre imalat sanayisinde yaşanan bu gerileme mevsimsel faktörlerin etkisi ile gerçekleşti. Aralık ayında yüzde 78.7 bir paya sahip olan imalat sanayisinin, Ocak ayında 78.2’ye gerilemesinin tek sebebi mevsimsel faktörler olarak açıklanmış oldu. 

TCMB kapasite kullanım oranı KKO imalat
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