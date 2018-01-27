Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan bir vatandaş, elektrik faturasını görünce şoke oldu. Karşılaşmış olduğu elektrik faturası üzerinde 854 Türk lirasını gören vatandaş, elektrik faturasındaki rakamı şikayet edince olanlar oldu.

854 Türk lirası bedelindeki elektrik faturası hakkında şikayette bulunan ve sayacının tekrar okunmasını isteyen vatandaşın sayacı tekrar okundu. Vatandaşın sayacı okununca tüketim bedelinin 8 Türk Lirası olduğu ortaya çıktı. Kütahya ilinde yaşanan bu vakanın çok sık tekrarlandığını ve OEDAŞ tarafından sayaç okuma için belirlenen firmanın oldukça düzensiz çalıştığını ifade eden vatandaşların sayısı günden güne artıyor.

Emet ilçesinin Bahatlar Köyü’nde yaşayan Mustafa A. aynı zamanda faturasının üzerinde yazan rakamlar sonucu bir şok daha geçirdi.

Sayaç Tekrar Okundu

Mustafa A. ‘nın şikayeti üzerine sayaç okuyan ekipler tekrar vatandaşın evine gitti. Bahatlar Köyü’ne giderek sayaç okuma işlemini yerine getiren ekipler, Mustafa A.’ya ait olan elektrik faturasının aslında 8 Türk lirası olduğunu tespit etti. 22 Kasım ile 11 Ocak tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ve vatandaşın şikayetine sebep olan 59 günlük faturada 2 bin 100 kilowatt enerji tüketim bedeli 460,53 TL olarak faturalandırılmıştı. Faturanın içerisinde 249,70 TL dağıtım bedeli, 130,33 TL KDV, 9,21 TL TRT payı ve 4,61 TL enerji payı bulunuyordu.

Kütahya’da birçok kişi tarafından şikayet edilen sayaç okuma ekiplerinin, sayaç üzerindeki saati okumadıkları ve rastgele olarak elektrik faturası bedeli belirledikleri iddia ediliyor. Tekrarlanan sayaç okuma işleminden sonra 8 TL tüketim bedeli çıkan Mustafa A. ise faturasını ödediğini bildirerek, OEDAŞ kurumunun sayaç okuma ekibine tepkiler gösterdi.