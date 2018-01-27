Antep Fıstığı'nın Stoklanmasına Önlem!
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Antep Fıstığı'nın Stoklanmasına Önlem!


Antep Fıstığı'nın Stoklanmasına Önlem!
Antep Fıstığı'nın Stoklanmasına Önlem! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-27 Saat: 21:46:55
Anasayfa İthalat&İhracat Antep Fıstığı'nın Stoklanmasına Önlem!

GAİB, Antep fıstığının "Dahilde İşleme Rejimi" uygulamasına dahil edilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapacak.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği, Antep fıstığının yurt içinde hasat dönemi dışında sınırlı süre aralığında ve yurt içi pazar fiyatlarının aşırı yükseldiği dönemlerde "Dahilde İşleme Rejimi" uygulamasına dahil edilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapacak. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu toplantısında sektördeki gelişmeler ve ihracatta gösterilen performansa ilişkin değerlendirmede bulundu. Çıkmaz, Antep fıstığının küresel piyasalarda daha büyük pazarlara ulaştırılması için yeni projelere imza attıklarını aktardı. 

Son dönemlerde özellikle stokçuların oluşturduğu spekülasyonlar sonucunda Antep fıstığı fiyatlarının çok fazla pahalılaştığını dile getiren Çıkmaz, yüksek fiyatların ihracatçı firmaların yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü azalttığına dikkat çekti. Bu duruma engel olunması için Ekonomi Bakanlığının Antep fıstığını "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamına alınmasının gerekliliğine işaret eden Çıkmaz, bu konuda bakanlığa başvuruda bulunacaklarını ifade etti. 

Sektörün Rekabet Gücü Arttırılabilir

İthal alınan fıstığın işlendikten sonra farklı ülkelere ihraç edileceğini bu sayede küresel pazarlardaki rekabet gücünün arttırılacağının bilgisini veren Çıkmaz, hali hazırdaki müşterilerin senelik olarak düzenli arz yapabilen satıcı arayışına girdiğinde, Türk ihracatçı firmaların ise ürünün hasat miktarına ve yurt içi piyasa fiyatlarına bağlı olarak gelen taleplere cevap vermekte belirli dönemlerde zorlandıklarını belirtti. 

Yurt içinde hasat dönemleri haricinde ve sınırlı bir süre zarfında müsaade edilecek şekilde yurt dışından temin edilecek ürünü işledikten sonra ihraç etmeyi hedeflediklerini aktaran Çıkmaz, bu konuda destek beklediklerini dile getirdi. 2014 senesinde Türkiye'de 42 milyon dolar olan Antep fıstığı ihracatının 2016 senesinde 97 milyon dolara, 2017 senesinde ise 72 milyon dolara ulaştığına işaret eden Çıkmaz, belirli dönemlerde bu ürünün ihracatında çok büyük dalgalanmalar görüldüğünü belirterek, bu sorun çözüldüğü zaman ihracatta daha başarılı bir performans gösterileceğini anlattı. 

GAİB Antep Fıstığı Dahilde İşleme Rejimi Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği İhracat Abdulkadir Çıkmaz
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