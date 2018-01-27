Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği, Antep fıstığının yurt içinde hasat dönemi dışında sınırlı süre aralığında ve yurt içi pazar fiyatlarının aşırı yükseldiği dönemlerde "Dahilde İşleme Rejimi" uygulamasına dahil edilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapacak. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu toplantısında sektördeki gelişmeler ve ihracatta gösterilen performansa ilişkin değerlendirmede bulundu. Çıkmaz, Antep fıstığının küresel piyasalarda daha büyük pazarlara ulaştırılması için yeni projelere imza attıklarını aktardı.

Son dönemlerde özellikle stokçuların oluşturduğu spekülasyonlar sonucunda Antep fıstığı fiyatlarının çok fazla pahalılaştığını dile getiren Çıkmaz, yüksek fiyatların ihracatçı firmaların yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü azalttığına dikkat çekti. Bu duruma engel olunması için Ekonomi Bakanlığının Antep fıstığını "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamına alınmasının gerekliliğine işaret eden Çıkmaz, bu konuda bakanlığa başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Sektörün Rekabet Gücü Arttırılabilir

İthal alınan fıstığın işlendikten sonra farklı ülkelere ihraç edileceğini bu sayede küresel pazarlardaki rekabet gücünün arttırılacağının bilgisini veren Çıkmaz, hali hazırdaki müşterilerin senelik olarak düzenli arz yapabilen satıcı arayışına girdiğinde, Türk ihracatçı firmaların ise ürünün hasat miktarına ve yurt içi piyasa fiyatlarına bağlı olarak gelen taleplere cevap vermekte belirli dönemlerde zorlandıklarını belirtti.