Bu Hafta BIST Rekor Üstüne Rekor Kırdı
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Bu Hafta BIST Rekor Üstüne Rekor Kırdı


Bu Hafta BIST Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Bu Hafta BIST Rekor Üstüne Rekor Kırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-27 Saat: 22:22:10
Anasayfa Borsa&Finans Bu Hafta BIST Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Borsa İstanbul, 26 Ocak Cuma günü 2 bin 97 puan artarak 120 bin puanın üstünde kapandı.

Bu sayede hafta başında ilk rekorunu kıran BIST, bir hafta içinde ikinci defa rekor kırdı. Dolar haftanın son gününde 3.75 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan BIST 100 endeksi, yüzde 1.77 oranında değer artışıyla günü 120.701.92 puandan sonlandırdı. Bu seviyesi endeksin en yüksek seviyesi oldu. 

BIST 100 endeksi önceki günün kapanışına göre 2.097.87 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4.13 oranında, holding endeksi yüzde 1.51 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinde en çok yükselen endeks bankacılık endeksi, en çok gerileyen endeks ise yüzde 0.94 düşüşle gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi olarak belirlendi. Güne yükseliş eğiliminde başlayan BIST 100 endeksi, genellikle banka pay piyasalarında toplanan alımlardan aldığı destekle şimdiye kadarki en yüksek seviyesi olan 120.701.92 puana yükseldi. 

Takip Edilecek Gelişmeler

Ekonomistler, yeni haftada yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin bildireceği ilk enflasyon raporunun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz kararı ve ABD Ocak ayı istihdam raporunun beklendiğini dile getirdi. Ekonomistler, küresel piyasalarda, ekonomik etkinliğe yönelik iyimserliğin devam etmesi halinde endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin mümkün olduğunu aktardı. Haftalık verilere göre Borsa İstanbul (BIST)'de işlem görmekte olan hisse senetleri yatırımcılarına ortalama yüzde 4.82 oranında ve dolar yüzde 0.37 oranında kazandırırken, euro yüzde 1.21 oranında değer kaybı yaşadı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 120.701.90 puana ulaşırken, en düşük 115.288.80 puanı gördü. Endeks haftayı, önceki haftanın kapanışına kıyasla yüzde 4.82 oranında yükselişle şimdiye kadarki en yüksek seviyesi olan 120.701.92 puandan sonlandırdı. 

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