Bu sayede hafta başında ilk rekorunu kıran BIST, bir hafta içinde ikinci defa rekor kırdı. Dolar haftanın son gününde 3.75 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan BIST 100 endeksi, yüzde 1.77 oranında değer artışıyla günü 120.701.92 puandan sonlandırdı. Bu seviyesi endeksin en yüksek seviyesi oldu.

BIST 100 endeksi önceki günün kapanışına göre 2.097.87 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4.13 oranında, holding endeksi yüzde 1.51 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinde en çok yükselen endeks bankacılık endeksi, en çok gerileyen endeks ise yüzde 0.94 düşüşle gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi olarak belirlendi. Güne yükseliş eğiliminde başlayan BIST 100 endeksi, genellikle banka pay piyasalarında toplanan alımlardan aldığı destekle şimdiye kadarki en yüksek seviyesi olan 120.701.92 puana yükseldi. Takip Edilecek Gelişmeler