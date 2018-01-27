Bankacılıkta, tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında, telekomünikasyon sektöründe ve müzeler gibi çoğu alanda kullanılabilecek Türkiye Kart’ın sorumluluğunu PTT üstlendi. Türkiye Kart'ın kullanımı için uygulamayı kabul eden tüm belediyelerin katılımıyla Temmuz ayında projenin faalieyete geçirilmesi hedefleniyor. Kartın lansmanı yapıldıktan sonra serbest kartlar gibi ulaşımda avantaj ya da ücretsiz biniş hakkı sunan diğer kartların kullanılıp kullanılmayacağı konusunda sorular oluştu. Ulaşım avantajı sağlayan ya da ücretsiz biniş hakkı sunan kartların iptal edilmesi gibi bir durumun mümkün olmadığını bildiren yetkililer, Türkiye Kart'ın şimdilik isteğe bağlı olarak kullanılacağını ifade etti. Bu kartı kullanmak isteyenlerin vatandaşların kullandığı diğer kartlar da bu sisteme entegre edilecek. Temmuz ayına kadar entegrasyon ve diğer konularla ilgili prosedürlerin ise kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.