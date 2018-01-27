Bankacılıkta, tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında, telekomünikasyon sektöründe ve müzeler gibi çoğu alanda kullanılabilecek Türkiye Kart’ın sorumluluğunu PTT üstlendi. Türkiye Kart'ın kullanımı için uygulamayı kabul eden tüm belediyelerin katılımıyla Temmuz ayında projenin faalieyete geçirilmesi hedefleniyor. Kartın lansmanı yapıldıktan sonra serbest kartlar gibi ulaşımda avantaj ya da ücretsiz biniş hakkı sunan diğer kartların kullanılıp kullanılmayacağı konusunda sorular oluştu. Ulaşım avantajı sağlayan ya da ücretsiz biniş hakkı sunan kartların iptal edilmesi gibi bir durumun mümkün olmadığını bildiren yetkililer, Türkiye Kart'ın şimdilik isteğe bağlı olarak kullanılacağını ifade etti. Bu kartı kullanmak isteyenlerin vatandaşların kullandığı diğer kartlar da bu sisteme entegre edilecek. Temmuz ayına kadar entegrasyon ve diğer konularla ilgili prosedürlerin ise kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.
PTT Ve Türk Telekom'un Tüm Hizmetlerinden Faydalanmak Mümkün
Kartların halka teslim edilmesi aşamasında PTT'nin 4 bin 600 yerinden dağıtım yapılacak. Bu sayede en küçük yerleşim yerlerinde dahi kartın etkin olarak kullanımı sağlanacak. Kart faaliyete sokulduktan sonra modelin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar başlayacak. Uygulamaya girecek sistem Türkiye'ye özgün bir nitelik taşıyor. Bu sistemin dünya genelinde kabul görme şansının çok yüksek olduğu iddiasında bulunan yetkililer, Türkiye Kart'ın çalışmalarını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İBB'nin Belbim Şirketi yürütüyor.
Projenin maliyetleri düşüreceğini ve bu sayede ekonomiye büyük oranda katkı sağlanacağına dikkat çeken Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, sistemin otobüslerde, metrolarda, trenlerde ve müzelerde kullanılabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra alışveriş merkezlerinde alışveriş yapılırken de bu kartların kullanılabildiğine değinen Ateş, PTT'nin ve Türk Telekom'un sunduğu tüm hizmetlerden bu kartla faydalanılabileceğini aktardı.